Otse kell 10: riigikogu arutab Eesti majanduse tulevikku

Riigikogus toimub neljapäeval Reformierakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Eesti majanduse tulevik" arutelu, mis keskendub riigi majanduse hetkeseisule ja selle väljavaadetele lähiaastatel. Kell 10 algavat riigikogu istungit näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Arutelul teeb avaettekande riigikogu rahanduskomisjoni liige Maris Lauri, kelle sõnul vajab Eesti majandus stabiilset ja targalt juhitud keskkonda, mis toetab innovatsiooni ja teadmistepõhist kasvu.

Arutelul teevad ettekande ka majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo, Eesti Asutajate Seltsi president Allan Martinson ning Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse juhatuse liige, Eesti e-residentsuse ja välisturunduse juht Liina Vahtras (fotol).