X!

Tartumaal hukkus liiklusõnnetuses kaks inimest

Eesti
Kaader õnnetuspaigast möödunu Facebooki-videost
Kaader õnnetuspaigast möödunu Facebooki-videost Autor/allikas: Facebooki kasutaja EZ-дуны
Eesti

Peipsiääre vallas Koosa külas põrkasid neljapäeva varahommikul kokku kaks mikrobussi. Õnnetuses hukkus kaks inimest ja kaks sai raskelt viga.

Neljapäeva hommikul kell 7.23 sai häirekeskus teate liiklusõnnetusest Peipsiääre vallas Koosa külas, teatas politsei.

Esialgsetel andmetel toimus Aovere-Kallaste-Omedu tee 20. kilomeetril kahe mikrobussi kokkupõrge. Õnnetuses hukkus kaks inimest ja kaks raskelt viga saanud inimest viidi haiglasse.

Politseinikud töötavad sündmuskohal ja liiklus on õnnetuspaigas suletud. Juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Koosa küla asub Peipsi lähistel Autor/allikas: Maa-ameti kaardirakendus

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Samal teemal

kõik rehkendama!

ela omadele kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

10:08

Draisaitl jõudis 400. väravani, kuid Oilers kaotas karistusvisetega

10:06

Iisrael ja Hamas nõustusid Trumpi rahuplaani esimese faasiga Uuendatud

10:00

Soome president ja peaminister on visiidil Washingtonis

10:00

Iisrael ja Hamas nõustusid vaherahukava esimese etapiga

10:00

Tallinnas on puudus õpetajatest

09:58

Maria Faust pälvis Saksamaa plaadikriitikute maineka aastapreemia

09:56

"Ringvaade" külastas Eesti ainsat näitlevat hobust

09:51

Ivo Visak: mitte midagi tegemine ei ole lahendus

09:48

Ukraina droonid ründasid Lukoili gaasitehast Uuendatud

09:41

Eneli Jefimova elust suure lombi taga: algus oli raske

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

08.10

Kohus saatis piirijärjekordi manipuleerinud kolm õde vangi

08.10

Sõja 1323. päev: Krõvõi Rihis ja Tšerkassõs toimusid plahvatused Uuendatud

08.10

Ryanair jätab talvegraafikus Tallinnast viis liini taasavamata Uuendatud

08.10

Hispaania Baleaaride saarestik seisab silmitsi tõsise rändekriisiga

08.10

TÜ kalasöömiskampaania tingimused tekitasid reklaamiagentuurides imestust

08.10

Eesti Panga hinnangul on juurdehindlus selgelt kasvanud, kaupmehed ei nõustu

07.10

Kohus tunnistas kaitseliidu liikme süüdi riigivastases kuriteos

09:48

Ukraina droonid ründasid Lukoili gaasitehast Uuendatud

08.10

Keskerakond tugevdas Tallinnas liidrikohta, Parempoolsed kipuvad künnise alla jääma

08.10

Kontaveit sai Luksemburgi turniiril teada oma esimese vastase

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

10:08

Draisaitl jõudis 400. väravani, kuid Oilers kaotas karistusvisetega

09:41

Eneli Jefimova elust suure lombi taga: algus oli raske

09:00

Konontšukil oli kehv viskepäev ja Bursaspor kaotas avamängu

08:39

Rooba resultatiivne sööt aitas KooKoo võiduni

loe: kultuur

09:58

Maria Faust pälvis Saksamaa plaadikriitikute maineka aastapreemia

08:05

Otse kell 14: Nobeli kirjanduspreemia väljakuulutamine

08:00

Kultuuri kodu | Tõnis Vindi kujutluste laeks oli kosmos

08.10

ERSO esmaesitleb Evelin Seppari uudisteost

loe: eeter

09:56

"Ringvaade" külastas Eesti ainsat näitlevat hobust

08:55

Inimjuustest kunst: disainer meisterdas kiharatest tumba

07:01

Eksperdid: libameditsiini võidukäik viitab süsteemsele kriisile tervishoius

08.10

"Pealtnägija" piilus Eesti ainsa budistliku kloostri seinte vahele

Raadiouudised

09:25

Raadiouudised (09.10.2025 09:00:00)

08.10

Päevakaja (08.10.2025 18:00:00)

08.10

Ryanair jätab talvegraafikus Tallinnast viis liini taasavamata

08.10

Riik tahab taas hakata toetama omavalitsuste vabatahtlikke liitumisi

08.10

Raadiouudised (08.10.2025 15:00:00)

08.10

Raadiouudised (08.10.2025 12:00:00)

08.10

Rakveres läheb valimistele favoriidina vastu Isamaa

08.10

Eesti maksu-ja tolliamet pooldab Hiina postipakkide tulva piiramist

08.10

Euroopa Liit kaalub teraseimpordi vähendamist ja terasetollide suurendamist

08.10

Tallinn hakkab kesklinnas ettevõtetele äripindu välja üürima

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo