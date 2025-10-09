Tartumaal hukkus liiklusõnnetuses kaks inimest

Peipsiääre vallas Koosa külas põrkasid neljapäeva varahommikul kokku kaks mikrobussi. Õnnetuses hukkus kaks inimest ja kaks sai raskelt viga.

Neljapäeva hommikul kell 7.23 sai häirekeskus teate liiklusõnnetusest Peipsiääre vallas Koosa külas, teatas politsei.

Esialgsetel andmetel toimus Aovere-Kallaste-Omedu tee 20. kilomeetril kahe mikrobussi kokkupõrge. Õnnetuses hukkus kaks inimest ja kaks raskelt viga saanud inimest viidi haiglasse.

Politseinikud töötavad sündmuskohal ja liiklus on õnnetuspaigas suletud. Juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel.