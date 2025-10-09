Europarlamendi koalitsioon jõudis kokkuleppele rohereeglite lihtsustamises

Veebiväljaanne Politico kirjutas varem, et Euroopa Parlamendi niiöelda suur koalitsioon ei suuda jõuda rohereeglite lihtsustamise küsimuses kokkuleppele. Vasaktsentristid andsid aga lõpuks paremtsentristide survele järele ning koalitsioon jõudis reeglite lihtsustamises kokkuleppele.

Tavapäraselt on Euroopa Parlamendis valitseva koalitsiooni moodustanud Euroopa Rahvapartei (EPP), sotsiaaldemokraadid (S&D) ja liberaalne Uuenev Euroopa.

Euroopa Komisjon tahab samas vähendada bürokraatiat ning lubab seetõttu kergendada Euroopa ettevõtetele pandud koormust. Parlamendi koalitsioon aga ei suutnud kokku leppida, millises ulatuses tuleks rohepöörde seadusi lihtsustada.

Viimastel Euroopa Parlamendi valimistel olid samas edukamad parempoolsed parteid, kohti kaotasid vasakpoolsed ja liberaalsed erakonnad. EPP ähvardas seetõttu hiljuti, et kui nende nõudmisi ei täideta, siis pöörduvad nad parempopulistide poole.

"Kõikidele fraktsioonidele on selge, et parlamendis on enamus muutunud ja kõik fraktsioonid peavad uue reaalsusega kohanema," ütles EPP liige Jörgen Warborn. Ta lisas, et kui sotsialistid ja liberaalid ei mängi kaasa, siis on olemas ka teine enamus, mille peale saab toetuda.

Politico toob välja, et EPP viimane võit näitab, et nad saavad oma praeguseid partnereid surve alla panna ning nõuda järeleandmisi. Viimane lepe sillutab teed EL-i ettevõtete hoolsuskohustuse eeskirjade leevendamisele. See on osa esimesest lihtsustamise paketist, mis peaks leevendama Euroopa ettevõtetele pandud koormust.

Vasakpoolsete järeleandmine tagas, et praegune võimuliit jääb esialgu püsima.

"Sotsiaaldemokraatlik fraktsioon tegi selle otsuse vastutustundlikult ja ühtselt. See kompromiss pole meie eelistatud variant, kuid halvem oleks olnud EPP leping paremäärmuslastega," ütles S&D fraktsiooni liidri Iratxe García pressiesindaja Andrea Maceiras.

Politico kirjutab, et vaid mõni tund enne S&D allaandmist andis EPP mõista, et jätkavad versiooniga, mida toetavad parempopulistid. Hiljem kohtus EPP juht Manfred Weber S&D juhi García ja liberaalide liidri Valérie Hayeriga.

Allikate teatel lõppes see kohtumine kokkuleppeta. Uue parempoolse enamuse tekkimise oht veenis aga vasakpoolseid lõpuks aktsepteerima seisukohta, mille nad olid varem tagasi lükanud.

"Mul on väga hea meel, et see avaldas survet S&D-le, liberaalidele ja rohelistele ning nad tulid tagasi ja võtsid minu ettepaneku vastu," ütles Warborn.

S&D aga kritiseeris viimast EPP tegevust. "Samal ajal kui juhtide tasandil toimusid läbirääkimised, pakkus EPP kompromisse paremäärmuslastega. See on vastuvõetamatu ja näitab vastuolusid EPP vahel parlamendis ja Berlaymontis (Euroopa Komisjoni peakorter – toim )," ütles Maceiras.