Tallinna Volta kvartalisse kerkib kaks uut kõrghoonet

Volta SKAI kerkib Tööstuse ja Krulli tänava ristmikule. Kahe torniga projekti esimese etapi ehitus algab selle aasta lõpus, teatas ettevõte.

"Volta kvartalist ja sellega piirnevatest aladest on saamas Tallinna uue näoga lähikesklinn," ütles Endoveri tegevjuht Roul Tutt.

Volta SKAI arhitektuuri on loonud ARS Projekti arhitektide meeskond, kelle portfelli kuuluvad ka näiteks Maakri kvartali kõrghoone ja Rocca tornid.

Volta arenduse esimeses tornis valmib kokku ligikaudu 80 korterit suurusega 35-155 m². Hoone tippu tulevad korterid üle 70 m² elutubade ja katuseterrassidega. Muu hulgas tuleb hoonesse eraldi sissepääs teenindavale personalile (nagu toidukullerid), seisab Endoveri teates.

Volta kvartali korterite keskmine ruutmeetrihind oli eelmisel aastal 5161 eurot, viitas Endover Cityfy andmetele.

Endoveri juht Tutt lisas, et erinevate prognooside kohaselt kolib Põhja-Tallinna järgmise viie kuni kümne aasta jooksul ligi 40 000 uut elanikku. "Piirkonda on tulnud Wise oma mitme tuhande töötajaga ja planeerimisel on Põhja-Euroopa suurim ettevõtluskeskus Kasvuhoone. Aastaks 2030 on Volta kvartal koos lähipiirkonnaga koduks 12 500 ja töökohaks 11 000 inimesele," selgitas Tutt.

Septembris viis Endoveri sidusettevõte Volta SKAI OÜ läbi kaheksa miljoni euro suuruse avaliku võlakirjaemissiooni, mis märgiti 2,2 korda üle. Võlakirjadest kaasatud kapital suunatakse esimese torni ehituse finantseerimisek.

Kogu Volta kvartali arendusmaht on 142 000 m², arendusse on planeeritud üle 750 korteri ja enam kui 50 000 m² äripindu. Sinna on kavandatud ka lasteaed, toidutänav ja vaba aja veetmise võimalused.

Seoses kvartali arendusega on Endover rajanud piirkonda ka kaks uut tänavat – Mootori ja Uus-Volta.

Kvartali arhitektuuri loovad KOKO, APEX ja ARS Projekti arhitektid.