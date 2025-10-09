Itaalia tahab keelata nikaabi ja burkade kandmise

Kavandatav keeld puudutaks nii nikaabe ehk vaid silmaavaga näokatteid kui ka burkasid, mille puhul on ka silmade ees võrgust kate. Keelu rikkujaid ootab 300-3000 euro suurune trahv, vahendas Politico.

"Usuvabadus on püha, kuid seda tuleb teostada avalikult, austades meie põhiseadust ja Itaalia riigi põhimõtteid," märkis seaduseelnõu üks algatajatest Andrea Delmastro.

Ettepanek on osa laiemast eelnõust, mille eesmärk on tegeleda sellega, mida valitsus kirjeldab kui islamiga seotud kultuurilist separatismi. Selle raames peaksid riigi poolt ametlikult tunnustamata usurühmitused avalikustama oma välismaised rahaallikad.

"See on eelnõu, mis tegeleb mošeede rahastamise reguleerimisega ning nägu katva loori kasutamise ennetamise ja keelustamisega. Samuti rõhutab see sundabielude vastaseid seadusi. Itaalias rakendame oma seadusi, mis põhinevad kindlatel väärtustel," ütles kolmapäeval Itaalia Vendade immigratsioonipoliitika juht Sara Kelany.

Näokatete küsimus on kuum teema paljudes Euroopa riikides. Esimene avalikes kohtades nikaabi kandmise keelanud riik oli Prantsusmaa, kus see jõustus juba 2011. aastal. Delmastro ütles, et Itaalia sai oma viimase eelnõu koostamisel inspiratsiooni just Prantsusmaalt

"Oleme selle seaduse jaoks inspiratsiooni saanud vankumatult ilmalikult Prantsusmaalt, veendumusega, et ükski välismaine rahastamine ei tohiks kunagi õõnestada meie suveräänsust ega meie tsivilisatsiooni," ütles Delmastro.