Hanked vaidlustati, kuid Tallinn leidis lahenduse, kuidas kõnniteed lumest puhtaks saab

Septembri lõpus oli Tallinnal tähtaeg, kui pidi olema sõlmitud lepingud linnatänavate talihoolduse teenusepakkujaga. Hankemenetlus aga vaidlustati. Et taolised vaidlused kipuvad määramatuks ajaks venima, pidi linnavalitsus leidma mingi lahenduse, et lubadus saaks täidetud ning ka kõik kõnniteed, mille puhastamise lubas linn esmakordselt enda kanda võtta, saaksid lume saabudes koristatud.

Mustamäe on ainus linnaosa, kes hanke tulemusena endale täiendavale kõnniteede mahule lepingupartneri leidis, ütles ERR-ile Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski. Lisaks on Pirita linnaosa kõik kõnniteed juba varem kaetud hoolduslepingutega, nii et seal uut lepingut sõlmida pole linnal vaja.

Küll aga tuli lahendus leida ülejäänud kuue linnaosa (Haabersti, Kesklinn, Kristiine, Lasnamäe, Mustamäe, Põhja-Tallinn) jaoks, kus lepingud vaidlustati.

"Lahenduseks on täiendavate kokkulepete tegemine olemasolevate hoolduspartneritega, kes võtavad selle täiendava kõnniteede mahu oma lepingusse. Suur osa nendest kokkulepetest on juba sõlmitud ja mõned lahtised otsad on viimases etapis: kellel on leping juba allkirjastamisel, kellel veel käivad viimased läbirääkimised. Aga põhimõtteliselt on meil täna kindlus, et kõikides linnaosades saab see täiendav kõnniteede maht kaetud, mis tähendab seda, et lumi saab kõnniteedelt koristatud," lausus Ossinovski.

Kesklinnas ja Põhja-Tallinnas minnakse vaidlustusprotsessiga edasi, et juriidiline selgus saada, lisas ta.

"Aga kuna vaidlemine tõenäoliselt võtab oma aja, siis paralleelselt tegeldakse ka olemasolevate partneritega kokkuleppimisega selleks, et igal juhul sellel hooajal oleks teenus tagatud. Ja siis juba järgmiseks hooajaks on võimalik uus hange välja kuulutada," ütles Ossinovski.

Erinevate linnaosade viieaastased lumekoristuslepingud lõppevad 2027. aastal ning siis oleks mõisltik Tallinna keskkonna- ja kommunaalametil välja kuulutada üks suur hange, mitte teha seda linnaosade kaupa, märkis linnapea.

"Siis loomulikult pannakse ka see täiendav kõnniteede maht kohe sellesse suurde lepingusse ja siis eraldi mitme lepinguga toimetamist vaja ei ole," ütles ta.

Linnavalitsuse arvutuste järgi prognoositi selleks talveks kõnniteede koristuseks 11 miljonit eurot. Juba Mustamäe hange näitas, et tegelikult võib kogusumma tulla väiksem ja seda isegi mitme miljoni euro võrra.

"Ma tõesti veel ei taha neid numbreid välja öelda, kuna kõik lepingud sõlmitud ei ole, aga kui me vaatame näiteks Mustamäe täiendavat mahtu, mis hankes kokku lepiti, siis selle eeldatav maksumus tuli isegi kaks korda soodsam, kui me prognoosisime," ütles Ossinovski.

Tallinna linnavolikogu kiitis tänavu juulis heaks linna heakorraeeskirja määruse muutmise, millega võttis linn endale kohustuse tulevast talvest koristada lund kõigilt linnale kuuluvatelt teedelt. Varem oli kõnniteede koristamine jäetud eraomanikele.