Soome prokurör kaebab Eagle S-i kohtuotsuse edasi ringkonnakohtusse

Välismaa
Eagle S Porvoos.
Eagle S Porvoos. Autor/allikas: ERR
Välismaa

Soome esimese astme kohus leidis hiljuti, et sel puuduvad volitused teha otsust merekaabli lõhkumises kahtlustatava tanker Eagle S-i suhtes. Soome prokurör kaebab nüüd otsuse edasi ringkonnakohtusse.

Esimese astme kohus otsustas jätta menetlusse võtmata süüdistused, mille kohaselt põhjustas Eagle S mullu detsembris Soome lahel mitu merekaabliriket.

Kohtu hinnangul ei saanud antud juhtumi puhul kohaldada Soome karistusseadustikku, kuigi väidetavate kuritegude toimepanemise kohaks võis pidada Soomet.

Prokuröri sõnul liigub asi edasi Helsingi ringkonnakohtu menetlusse. Hetkel ei ole edasikaebamise kohta täpsemaid üksikasju selgunud.

Cooki saarte lipu all sõitva naftatankeri Eagle S kolme meeskonnaliiget, kaptenit ja kahte vanemohvitseri, süüdistati selles, et nad lohistasid 2024. aasta 25. detsembril tahtlikult laeva ankrut ligikaudu 90 kilomeetrit mööda merepõhja, kahjustades Soome lahes viit merekaablit.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS

