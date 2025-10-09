X!

Karis arutas Kadriorus Saksa presidendiga kaitse- ja majandusküsimusi

Saksamaa president Frank-Walter Steinmeier Kadriorus president Alar Karisega kohtumas
President Alar Karise kutsel saabus neljapäeval Eestisse Saksamaa president Frank-Walter Steinmeier. Kohtumisel arutasid presidendid julgeoleku- ja kaitsevaldkonna ning majanduskoostöö teemasid.

"Eestit ja Saksamaad seob tihe ajalooline ja kultuuriline side, ühised väärtused ja ühine vastutus. Oleme kindlad liitlased NATO-s ja pühendunud partnerid Euroopa Liidus," märkis president Karis.

Karis tunnustas Saksamaad panuse eest NATO idatiiva kaitsel, samuti Ukraina toetamise ja juhtiva rolli eest Euroopa julgeolekus. Lisaks julgeolekule kõnelesid presidendid majanduskoostööst nii kaitsetööstuse kui haridusvaldkonnas.

Saksamaa president Frank-Walter Steinmeier osaleb president Alar Karise kutsel neljapäeval ja reedel Tallinnas toimuval Arraiolose grupi kohtumisel koos kümne Euroopa Liidu liikmesriigi riigipeaga. Kahepäevase kohtumise teemad on tehisaru kasvav roll ühiskonnas ning rahvusvaheline julgeolekuolukord.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

