Kell 21.40 "Esimeses stuudios" Silver Kaur toidujulgeolekust

Nii Eesti põllumajandust kui ka toidutootmist on tabanud üks kriis teise otsa. Põllud on vee all ja seakatk teeb ulatuslikku laastamistööd. Kuidas toidutootjad selles olukorras vastu peavad? Milline on olukord sealihasektoris? Kui hästi on tagatud Eesti toidujulgeolek?

"Esimene stuudio" algab ETV-s kell 21.40. Saatejuht on Andres Kuusk.