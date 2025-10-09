X!

Politseil jäi suur hulk juhtumeid kaamerate mittekasutamise tõttu lahendamata

Eesti
Valvekaamerad
Valvekaamerad Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Riigikogus vastu võetud seadusega on numbrituvastuskaamerate kasutamist küll rohkem piiratud, kuid endiselt puudub sõltumatu järelevalve politsei- ja piirivalveameti tegevuse üle, leiavad õiguseksperdid. Samuti on ühiskonnas selgeks rääkimata, kui palju peaks selliseid kaameraid üldse olema. Politsei kriitikaga ei nõustu.

Riigikogus vastuvõetud seaduse järgi ei tohiks numbrituvastuskaameraid enam kasutada liiklusjärelevalveks, vaid ainult kuritegude menetlemiseks, kõrgendatud ohu väljaselgitamiseks ja tagaotsitavate leidmiseks. Politsei- ja piirivalveameti (PPA) sõnul hakkavad nad süsteemi kohe uuesti kasutama, kui president seaduse välja kuulutab. Pooleaastase pausi tõttu on suur hulk juhtumeid olnud raskesti lahendatavad või jäänud täiesti avastamata.

"Mõned päevad tagasi oli meil juhtum, kus siis teataja nägi, kuidas ühte autosse topiti väikelaps ja teise autosse naisterahvas. Jäi selgelt mulje inimröövist. Auto number, üks nendest vähemalt, oli tuvastatud. Selline süsteem võimaldaks väga kiiresti liikuda edasi kuumadel jälgedel, sekkuda ja tuvastada. Antud juhtumil läks aega sisuliselt 24 tundi," ütles PPA ennetuse ja süüteomenetluse büroo juht Roger Kumm.

"Mis asi on kõrgendatud oht või oluline oht? Ja kui seda hakatakse ennetama, siis tegelikult me saame alles näha, kas politsei käitub vastutustundlikult või käitub ta nii, nagu Lihula sambaga ringi käidi, kus ilmselgelt võimu kuritarvitati," sõnas õigusekspert Carri Ginter.

Ginteri arvates polnud numbrituvastuskaamerate üle ühiskonnas sisulist debatti, kuid vähemalt on nende kasutamiseks nüüd mingisugunegi põhiseaduslik alus. Juurde tuli ka olulisi piiranguid, kuid samas on endiselt küsitavusi inimeste teavitamises.

"Kits kärneriks olukord säilib. Politsei ise kontrollib andmete kasutust. Politsei ise otsustab, kas see väärkasutus on piisavalt tõsine, et andmekaitseinspektsiooni teavitada ja inimese puhul siis otsustatakse, kas on piisavalt oluline rikkumine, et mind teavitada, kui minu andmeid ebaseaduslikult vaadati," lisas Ginter.

"Riigis on täiendavalt olemas ju ka andmeikaitseinspektsioon, kellel on väga konkreetne õigus tulla järelevalvet teostama Ka selle seaduse loome juures oli ju andmeikaitseinspektsiooni soovitusi arvesse võetud. See, et iga asutus tagab esmase järelevalve, ongi asutuse kohustus ja PPA-l loomulikult oma selline sisekontrolliline meede on olemas," ütles Kumm.

Politsei- ja piirivalveamet hakkab iga aasta tegema ka avalikkusega jagatavat andmekaitseauditit. Lisaks peab Kummi sõnul nüüd süsteemis selgemalt kirjeldama päringu aluseid. Varasema kolme kuu asemel tuleb fotod kustutada 45 päeva pärast. Riigikogu õiguskomisjoni liige Anastassia Kovalenko Kõlvart aga ütles, et endiselt on selgeks rääkimata, kui palju ja millise tihedusega peaks selliseid kaameraid üldse olema.

"Vähe sellest, et nüüd on tagantjärele seadustatud need kaamerad, mis juba olid pandud ilma piisavate analüüside ja ohuhinnanguteta, siis nüüd on seadusandja põhimõtteliselt andnud loa hakata neid ka edaspidi piiramatult üles panema. Jätkuvalt antakse luba väga suurele hulgale ametnikele vaadata neid andmeid. Me räägime siin 1400 ametnikust, samuti on luba antud maksu- ja tolliametile," lausus riigikogu õiguskomisjoni liige Anastassia Kovalenko-Kõlvart.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

ela omadele kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:05

Tartus näeb eesti luuleraamatute ajalugu tutvustavat näitust

19:04

Fotografiska uus näitus heidab pilgu sünnitusele ja sellega seotud lugudele

19:01

Tõlkija Siiri Kolka: Krasznahorkai loomingut iseloomustab sisu ja vormi ühtsus

18:55

USA nõuab Euroopa Liidult rohereeglite lõdvendamist

18:55

Päevakaja (09.10.2025 18:00:00)

18:55

Nobeli kirjanduspreemia sai Laszlo Krasznahorkai

18:52

Maailma esikümnesse kuuluvad naised Wuhanis ei vääratanud

18:35

Politseil jäi suur hulk juhtumeid kaamerate mittekasutamise tõttu lahendamata

18:25

"Terevisioon" jõuab reedel vaatajateni uue ilme saanud Tallinna Linnateatrist

18:20

Rovanperä eesmärk on jõuda vormel-1 auto rooli taha

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

12:11

Tartumaal hukkus liiklusõnnetuses kaks inimest Uuendatud

16:50

Ukraina droonid ründasid Lukoili gaasitehast Uuendatud

08.10

Kohus saatis piirijärjekordi manipuleerinud kolm õde vangi

08.10

Eesti Panga hinnangul on juurdehindlus selgelt kasvanud, kaupmehed ei nõustu

10:31

Kalle Rovanperä jätab autoralliga hüvasti

08.10

Sõja 1323. päev: Krõvõi Rihis ja Tšerkassõs toimusid plahvatused Uuendatud

18:10

Iisrael ja Hamas nõustusid Trumpi rahuplaani esimese faasiga Uuendatud

08.10

USA võimud vahistasid Los Angelese hiigelpõlengu süütamises kahtlustatava

08.10

Märt Avandi lahkub Endla teatrist

14:07

Peeter Helme kaotas Eesti riigi vastu Euroopa inimõiguste kohtus

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

18:52

Maailma esikümnesse kuuluvad naised Wuhanis ei vääratanud

18:20

Rovanperä eesmärk on jõuda vormel-1 auto rooli taha

17:43

LeBroni suur teadaanne osutus konjakireklaamiks

17:17

Ka Rune alistanud Monaco üllatusmees kohtub poolfinaalis Djokoviciga

loe: kultuur

19:05

Tartus näeb eesti luuleraamatute ajalugu tutvustavat näitust

19:04

Fotografiska uus näitus heidab pilgu sünnitusele ja sellega seotud lugudele

19:01

Tõlkija Siiri Kolka: Krasznahorkai loomingut iseloomustab sisu ja vormi ühtsus

17:26

Hooaja esimese "Plekktrummi" külaline on Riina Roose

loe: eeter

18:25

"Terevisioon" jõuab reedel vaatajateni uue ilme saanud Tallinna Linnateatrist

15:27

Podoloog: jalanõusid tuleks ostma minna päeva teises pooles

14:02

Helga Surva: Hirvo on mind kogu elu pööraselt üllatanud

12:37

Videod: R2 minilaivide sügishooaja avas Säm koos Alika ja sõjaväeorkestriga

Raadiouudised

16:40

Prognooside järgi algab gripiviiruse levik tänavu varem

16:40

Prognooside järgi algab gripiviiruse levik tänavu varem

15:25

Raadiouudised (09.10.2025 15:00:00)

13:20

Ilm on lähipäevil muutlik ja tuulisem

13:15

Prantsusmaa poliitiline kriis süveneb

13:15

Riigikogu arutas Eesti majanduse tulevikku

13:15

Euroopa Liidu võlakoorem ähvardab paisuda 900 miljardi euroni

12:30

Raadiouudised (09.10.2025 12:00:00)

10:40

Ilmateenistus lubab tänaseks vahelduva pilvisusega soojemat ilma

10:00

Soome president ja peaminister on visiidil Washingtonis

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo