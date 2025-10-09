"Aktuaalse kaamera" kauaaegne diktor Ivi Kreen tähistab 90. sünnipäeva

Neljapäeval tähistab 90. sünnipäeva "Aktuaalse kaamera" kauaaegne diktor Ivi Kreen, kes pidas seda ametit 30 aastat kuni 1990. aastani ning keda võib nimetada telelegendiks.

Uudistesaateid 1970. ja 1980. aastate algusest on õige napilt säilinud. Eesti Televisioon oli toona ainus eestikeelne telekanal ja diktorid, kes õhtuti uudiseid lugesid, said justkui pere liikmeteks. Nii ka Ivi Kreen.

"Ta oli selline daam. Ta võis sulle tuppa astuda ekraanilt ja sinuga koos kohvi juua, aga lõunat ta poleks sööma hakanud. Ta oskas alati barjääri hoida ja ilusasti rääkida Eesti rahvale ära uudised, mis tollel ajal olid, mis tuli rääkida ja millega ta väga hästi hakkama sai," sõnas Kreeni kolleeg Heimar Lenk.

Lenk ja Kreen töötasid koos telemaja kitsukeses uudistetoas. Kui Kreen näeb siiani unes, et tekstid on kadunud, siis tegelikkuses seda ei juhtunud. Keerulisi saateid tuli ette.

"Ma ei tea ühtegi korda, kui ta oleks eetris eksinud. Võib-olla ta tegi seda, aga mina ei ole näinud seda igal juhul," lausus Kreeni kolleeg Kalev Vapper.

"Ma käisin vahete-vahel luuramas neid pabereid, millega ta eetriks valmistus ja mis oli sinna märgitud. Kõik need rõhud ja hääldused ja nii edasi... Neist oleks täna palju õppida veel," ütles Kreeni kolleeg Raul Rebane.

Ivi Kreen ei käi enam just sageli telemajas ja uudistestuudios, kuid "Aktuaalse kaamera" ümmarguste juubelite ajal on ta kohal. "Aktuaalse kaamera" toimetus helistas legendile juubeli puhul ning soovis sünnipäevaks õnne. Kreen oli tänulik ning palus hoida emakeelt au sees.