X!

"Aktuaalse kaamera" kauaaegne diktor Ivi Kreen tähistab 90. sünnipäeva

Eesti
Ivi Kreen
Vaata galeriid
10 pilti
Eesti

Neljapäeval tähistab 90. sünnipäeva "Aktuaalse kaamera" kauaaegne diktor Ivi Kreen, kes pidas seda ametit 30 aastat kuni 1990. aastani ning keda võib nimetada telelegendiks.

Uudistesaateid 1970. ja 1980. aastate algusest on õige napilt säilinud. Eesti Televisioon oli toona ainus eestikeelne telekanal ja diktorid, kes õhtuti uudiseid lugesid, said justkui pere liikmeteks. Nii ka Ivi Kreen.

"Ta oli selline daam. Ta võis sulle tuppa astuda ekraanilt ja sinuga koos kohvi juua, aga lõunat ta poleks sööma hakanud. Ta oskas alati barjääri hoida ja ilusasti rääkida Eesti rahvale ära uudised, mis tollel ajal olid, mis tuli rääkida ja millega ta väga hästi hakkama sai," sõnas Kreeni kolleeg Heimar Lenk.

Lenk ja Kreen töötasid koos telemaja kitsukeses uudistetoas. Kui Kreen näeb siiani unes, et tekstid on kadunud, siis tegelikkuses seda ei juhtunud. Keerulisi saateid tuli ette.

"Ma ei tea ühtegi korda, kui ta oleks eetris eksinud. Võib-olla ta tegi seda, aga mina ei ole näinud seda igal juhul," lausus Kreeni kolleeg Kalev Vapper.

"Ma käisin vahete-vahel luuramas neid pabereid, millega ta eetriks valmistus ja mis oli sinna märgitud. Kõik need rõhud ja hääldused ja nii edasi... Neist oleks täna palju õppida veel," ütles Kreeni kolleeg Raul Rebane.

Ivi Kreen ei käi enam just sageli telemajas ja uudistestuudios, kuid "Aktuaalse kaamera" ümmarguste juubelite ajal on ta kohal. "Aktuaalse kaamera" toimetus helistas legendile juubeli puhul ning soovis sünnipäevaks õnne. Kreen oli tänulik ning palus hoida emakeelt au sees.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

ela omadele kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

20:33

USA meedia: Miami Heati juhendaja saab USA koondise peatreeneriks

20:15

Ukraina droonid ründasid Lukoili gaasitehast Uuendatud

20:15

Nikolai Triiki kehastav Mähar: ta ei maalinud mitte inimest, vaid inimese olemust

19:58

Eesti golfimeeskond tegi MM-i teisel päeval vigade parandust

19:41

"Aktuaalse kaamera" kauaaegne diktor Ivi Kreen tähistab 90. sünnipäeva

19:34

Norra pakub elanikele kaitset kõrgete elektrihindade eest

19:23

Murdmaajooksu karikavõistlustel on oodata põnevaid heitlusi

19:05

Tartus näeb eesti luuleraamatute ajalugu tutvustavat näitust

19:04

Fotografiska uus näitus heidab pilgu sünnitusele ja sellega seotud lugudele

19:01

Tõlkija Siiri Kolka: Krasznahorkai loomingut iseloomustab sisu ja vormi ühtsus

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

12:11

Tartumaal hukkus liiklusõnnetuses kaks inimest Uuendatud

20:15

Ukraina droonid ründasid Lukoili gaasitehast Uuendatud

08.10

Kohus saatis piirijärjekordi manipuleerinud kolm õde vangi

10:31

Kalle Rovanperä jätab autoralliga hüvasti

08.10

Eesti Panga hinnangul on juurdehindlus selgelt kasvanud, kaupmehed ei nõustu

18:10

Iisrael ja Hamas nõustusid Trumpi rahuplaani esimese faasiga Uuendatud

08.10

USA võimud vahistasid Los Angelese hiigelpõlengu süütamises kahtlustatava

14:07

Peeter Helme kaotas Eesti riigi vastu Euroopa inimõiguste kohtus

08.10

Märt Avandi lahkub Endla teatrist

08.10

Sõja 1323. päev: Krõvõi Rihis ja Tšerkassõs toimusid plahvatused Uuendatud

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

20:33

USA meedia: Miami Heati juhendaja saab USA koondise peatreeneriks

19:58

Eesti golfimeeskond tegi MM-i teisel päeval vigade parandust

19:23

Murdmaajooksu karikavõistlustel on oodata põnevaid heitlusi

18:52

Maailma esikümnesse kuuluvad naised Wuhanis ei vääratanud

loe: kultuur

20:15

Nikolai Triiki kehastav Mähar: ta ei maalinud mitte inimest, vaid inimese olemust

19:05

Tartus näeb eesti luuleraamatute ajalugu tutvustavat näitust

19:04

Fotografiska uus näitus heidab pilgu sünnitusele ja sellega seotud lugudele

19:01

Tõlkija Siiri Kolka: Krasznahorkai loomingut iseloomustab sisu ja vormi ühtsus

loe: eeter

18:25

"Terevisioon" jõuab reedel vaatajateni uue ilme saanud Tallinna Linnateatrist

15:27

Podoloog: jalanõusid tuleks ostma minna päeva teises pooles

14:02

Helga Surva: Hirvo on mind kogu elu pööraselt üllatanud

12:37

Videod: R2 minilaivide sügishooaja avas Säm koos Alika ja sõjaväeorkestriga

Raadiouudised

18:55

USA nõuab Euroopa Liidult rohereeglite lõdvendamist

18:55

Nobeli kirjanduspreemia sai Laszlo Krasznahorkai

18:55

Päevakaja (09.10.2025 18:00:00)

16:40

Prognooside järgi algab gripiviiruse levik tänavu varem

16:40

Prognooside järgi algab gripiviiruse levik tänavu varem

15:25

Raadiouudised (09.10.2025 15:00:00)

13:20

Ilm on lähipäevil muutlik ja tuulisem

13:15

Prantsusmaa poliitiline kriis süveneb

13:15

Riigikogu arutas Eesti majanduse tulevikku

13:15

Euroopa Liidu võlakoorem ähvardab paisuda 900 miljardi euroni

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo