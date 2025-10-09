Reedel sajab mitmel pool vihma

Reedel liigub madalrõhkkond piki Norra merd põhja poole ja selle järgmine lohk laieneb üle Soome ja Baltimaade ning liigub edasi itta, tuues vihmasajud saartelt mandrile. Päeval läheneb aga lääne poolt kõrgrõhuhari ja selle mõjul lääne poolt alates sadu lakkab.

Reedel tuleb pilves selgimistega ning vihmasadu laieneb saartelt üle mandri itta. Kohati on udu. Puhub edela- ja lõunatuul, saartel ka läänetuul 3-9, läänerannikul iiliti 15 m/s. Sooja on 5 kuni 10, rannikul kuni 12 kraadi.

Hommikul sajab mitmel pool vihma. Kohati veel udutab ning puhub mõõdukas edela- ja lõunatuul, saartel ja läänerannikul lääne- ja loodetuul. Õhutemperatuur jääb 6 ja 12 kraadi vahele.

Päeval lääne poolt alates pilvkate aeglaselt hõreneb ja vihmasadu eemaldub pärastlõunaks Ida-Eestisse. Õhtu on laialdaselt selge ja Ida-Eestis sajab kohati vihma. Tuul puhub loodest ja läänest 4-10, rannikul iiliti 15 m/s ja sooja on 9 kuni 14 kraadi.

Laupäeval on sajusem just päeva esimene pool. Öösel on sooja 2 kuni 7, rannikul kuni 12, päeval 9 kuni 13 kraadi.

Pühapäeval võib lisaks vihmale sadada ka lörtsi ning õhk jaheneb paari-kolme kraadi võrra. Uue nädala algus jätkub sajuselt, ning keskmine õhusoe püsib öösel 4-5 kraadi lähistel, päevane 7-8 kraadi juures.