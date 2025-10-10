X!

Neljapäeval rikkus väike õhuobjekt Eesti õhuruumi

Eesti
Gert Kaju kaitseministeeriumi pressikonverentsil
Gert Kaju kaitseministeeriumi pressikonverentsil Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

9. oktoobril rikkus väiksemat sorti õhuobjekt Eesti õhuruumi 18 minuti jooksul, ütles kaitsevalmiduse osakonna juhataja Gert Kaju.

"Õhuväe radaripilt näitas 9. oktoobril pärastlõunal Eesti kagunurgas võimalikku õhupiiri rikkumist," ütles Kaju kaitseministeeriumi pressikonverentsil.

"Tegu võis olla väiksemat sorti objektiga. Radaripildi kohaselt viibis väiksemat sorti objekt Eesti õhuruumis 18 minutit ja tuli paari kilomeetri sisse. Ma ei saa 100 protsenti kinnitada, millega tegu oli. Aga ma saan kinnitada, et tegemist ei olnud suure ründedrooniga," sõnas Kaju.

Ühtlasi ei saanud Kaju kinnitada, kas tegu oli tahtliku või tahtmatu tegevusega.

Kaju sõnul ei saa ta laialt spekuleerida, millega võis olla tegu. "Me saame öelda, et see oli väike objekt. See võis olla näiteks salakaubavedajate mingi droon," lausus Kaju.

Ta rääkis, et objekt liikus Kagu-Eesti piirkonnas piiri lähedases tsoonis.

Kaju lisas, et nüüd on plaanis olukorda analüüsida ja rääkida läbi liitlastega. "Me räägime oma liitlastega ja partneritega, vaatame üle oma protseduurid ja siis seejärel anname selle hinnangu."

Toimetaja: Aleksander Krjukov

