Läti kavandab 2026. aasta eelarvedefitsiidiks 3,3 protsenti SKP-st

Kokku on järgmise aasta kulusid kärbitud 171 miljoni euro võrra. Prioriteetsetele meetmetele eraldatakse 693,5 miljonit eurot, sealhulgas 448,3 miljonit eurot kaitsele ja julgeolekule.

Ašeradens märkis, et järgmisel aastal suurenevad nelja ministeeriumi kulutused, samas kui kõigil teistel need vähenevad.

Ašeradens rõhutas, et valitsemissektori kulud langevad järgmisel aastal 47 protsendini SKP-st, võrreldes selle aasta 47,5 protsendiga. Samal ajal kasvavad üldkulude vähenemise taustal kaitsekulutused.

Ministri sõnul on 2026. aasta riigi konsolideeritud eelarve kuludeks kavandatud 17,94 miljardit eurot, tuludeks aga 16,06 miljardit eurot.

Läti 2026. aasta riigieelarve puudujäägiks on kavandatud 3,3 protsenti sisemajanduse koguproduktist (SKP), teatas rahandusminister Arvils Ašeradens reedel riikliku kolmepoolse koostöö nõukogu koosolekul.

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: