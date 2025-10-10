X!

Läti kavandab 2026. aasta eelarvedefitsiidiks 3,3 protsenti SKP-st

Välismaa
Läti piirisilt.
Läti piirisilt.
Välismaa

Läti 2026. aasta riigieelarve puudujäägiks on kavandatud 3,3 protsenti sisemajanduse koguproduktist (SKP), teatas rahandusminister Arvils Ašeradens reedel riikliku kolmepoolse koostöö nõukogu koosolekul.

Ministri sõnul on 2026. aasta riigi konsolideeritud eelarve kuludeks kavandatud 17,94 miljardit eurot, tuludeks aga 16,06 miljardit eurot.

Ühtlasi prognoosib valitsus Läti 2026. aasta SKP-ks 43,95 miljardit eurot.

Valitsemissektori võlg ulatub prognoosi kohaselt järgmisel aastal 55 protsendini SKP-st.

Ašeradens rõhutas, et valitsemissektori kulud langevad järgmisel aastal 47 protsendini SKP-st, võrreldes selle aasta 47,5 protsendiga. Samal ajal kasvavad üldkulude vähenemise taustal kaitsekulutused.

Ašeradens märkis, et järgmisel aastal suurenevad nelja ministeeriumi kulutused, samas kui kõigil teistel need vähenevad.

Kokku on järgmise aasta kulusid kärbitud 171 miljoni euro võrra. Prioriteetsetele meetmetele eraldatakse 693,5 miljonit eurot, sealhulgas 448,3 miljonit eurot kaitsele ja julgeolekule.

Allikas: BNS

Samal teemal

harivad vestlused

ela omadele kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

17:18

Gazas jõustus relvarahu Uuendatud

17:00

Eesti võrkpallikoondislasel Valentin Kordasel avastati pahaloomuline kasvaja

17:00

Galerii: uuenenud Tallinna Linnateater avas uksed Uuendatud

16:54

Helikunsti- ja muusikafestival Üle Heli keskendub tänavu helikeelele

16:43

New Yorgi peaprokurör sai süüdistuse pettuses

16:25

Paolini sai esimest korda Swiatekist jagu, Sabalenka jätkas võimast seeriat

15:57

Eesti sõudjad alustavad Endreksoni juhendamisel meresõudmise EM-i

15:50

Jäälõhkujate ehitamine USA-le loob Soomes tuhandeid töökohti

15:42

Pildid: Kogo galeriis avati Maria Kapajeva isikunäitus

15:40

USA senat kiitis heaks julgeolekuabi Balti riikidele

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

09.10

Tartumaal hukkus liiklusõnnetuses kaks inimest Uuendatud

14:27

USA senat kiitis heaks julgeolekuabi Balti riikidele Uuendatud

09.10

Putin tunnistas Venemaa rolli Aserbaidžaani reisilennuki allakukkumises

10:23

Trump soovitab kaaluda Hispaania väljaviskamist NATO-st

09.10

Sõja 1324. päev: Ukraina droonid ründasid Lukoili gaasitehast Uuendatud

09.10

Zelenski: Ukrainal on plaanid kaugmaarünnakuteks Venemaa vastu

12:46

Vene õhurünnak jättis suure osa Kiievist elektrita Uuendatud

09.10

Plaanitav seadusemuudatus tõotab lihtsustada elamule kasutusloa taotlemist

09:23

FT: NATO kaalub jõulisemat vastust Vene hübriidsõjale

14:53

Neljapäeval rikkus väike objekt Eesti õhuruumi Uuendatud

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

17:00

Eesti võrkpallikoondislasel Valentin Kordasel avastati pahaloomuline kasvaja

16:25

Paolini sai esimest korda Swiatekist jagu, Sabalenka jätkas võimast seeriat

15:57

Eesti sõudjad alustavad Endreksoni juhendamisel meresõudmise EM-i

15:29

LA Dodgers jõudis vastasviskaja koleda eksimuse toel poolfinaali

loe: kultuur

17:00

Galerii: uuenenud Tallinna Linnateater avas uksed Uuendatud

16:54

Helikunsti- ja muusikafestival Üle Heli keskendub tänavu helikeelele

15:42

Pildid: Kogo galeriis avati Maria Kapajeva isikunäitus

15:29

Jaan Pehk: juubeliaastal tuletasin endale meelde, mis nimi mul passis on

loe: eeter

13:37

Muusik Monika Erdman: tundsin end nii halvasti, et suutsin vaid karjuda

11:46

Uku Uusberg: linnateater on üksteist toetava ansambliõhustikuga teater

11:42

Lavastaja Diana Leesalu: uuenenud õuealal saab luua erilist teatrimaagiat

10:59

Gert Raudsep: kultuuriasutustes jääb rõõmu järjest vähemaks

Raadiouudised

15:35

Riik teeb ettevalmistusi Eesti Posti erastamiseks

15:35

Narva-Jõesuu kaitsemuuli ehitus on jõudnud poole peale

15:20

Raadiouudised (10.10.2025 15:00:00)

12:50

Poliitreklaami uued reeglid tekitavad ohtralt küsimusi

12:25

Laupäeval sajab mitmel pool hoovihma

12:20

Raadiouudised (10.10.2025 12:00:00)

09:55

Tasuta ühistransport jääb Tallinnas ilmselt alles ka pärast valimisi

09:55

Trump ja Stubb sõlmisid jäämurdjate ehitamise kokkuleppe

09:50

Vihmasadu eemaldub pärastlõunaks Ida-Eestisse

09:20

Raadiouudised (10.10.2025 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo