Lahkuv linnavalitsus Tallinna 2026. aasta eelarvet poliitiliselt ei aruta

Tallinna vaade.
Tallinna vaade. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Ametisolev linnavalitsus ei hakka Tallinna järgmise aasta linnaeelarvet poliitilisel tasandil arutama, seda teeb juba pärast valimisi kokku pandud koalitsioon, ütles Tallinna linnapea ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna aseesimees Jevgeni Ossinovski. Tema sõnul saab eelarve volikogu heakskiidu ilmselt detsembris.

"Hetkeseisuga ametkondlikul tasemel finantsteenistuse juhtimisel valmistatakse ette järgmise aasta eelarve projekti. Kõik linnaametid ja asutused on oma eelarve taotlused finantsteenistusele edastanud," andis Ossinovski ERR-ile ülevaate eelarve seisust.

Ossinovski sõnul tänane linnavalitsus poliitilisel tasandil järgmise aasta eelarvet arutama ei hakka. "Neid poliitilisi valikuid hakkab tegema järgmine linnavolikogu ja linnavalitsuse koosseis pärast valimisi," sõnas Ossinovski.

Ossinovski tõdes, et tavapäraselt alustatakse poliitilisi arutelusid linna eelarve osas septembrikuus ning muudel aastatel on selleks ajaks juba esmased poliitilised arutelud peetud. "Aga valimisaasta on loomulikult erandlik ja sellest tulenevalt hetkeseisuga valmistatakse ametkondlikku eelarve projekti ette, millele saab uus linnavalitsus tugineda oma poliitiliste prioriteetide seadmisel," rõhutas Ossinovski.

Küll aga ütles Ossinovski, et Tallinna finantsseis on tugev, eelarve tulude ülejääk on kasvav. "See peegeldab seda, et Tallinna tööturg on stabiilne, meil tuleb ka maksumaksjaid linna juurde. Ja teiselt poolt viimase pooleteise aasta jooksul on tehtud ka tõsist tööd linnasüsteemi efektiivistamiseks, mille tulemusena on olnud võimalik säästa ligi 10 miljonit eurot ja need suunata eeskätt haridusvaldkonna vajaduste katteks," lausus Ossinovski.

Ossinovski nimetas järgmise aasta linna prioriteetidena hariduse ja ühistranspordi arendamise.

"Toetada ka järgnevatel aastatel tõsisemalt üleminekut eestikeelsele õppele, investeerida uutesse koolidesse ja lasteaedadesse, et meie haridussüsteem oleks adekvaatne, et klassid ei oleks ülerahvastatud, et kodu lähedal oleks kooli ja lasteaiakohad kättesaadavad. Ja teine prioriteet on ühistransport. See tähendab nii uute trollide, trammide, busside ostmist, millest suur hulk on juba tellitud ja valmimas. Ja teised otsused on lähikuudel vaja teha ja eelarves ka vajalikud vahendid ette näha. Ja samal ajal ka kahe uue trammiliini rajamine on kindlasti investeeringutest järgnevate aastate olulised verstapostid," rääkis Ossinovski.

Küll aga on nimetatud ühistranspordi investeeringute elluviimine otseses sõltuvuses valimistulemusest. "Kuna Keskerakond on lubanud ühistranspordi investeeringud peatada, nii trollide ostu kui ka uute trammiliinide rajamise. Nii et valimistel on kindlasti ka oluline kaal selles kontekstis, et millises suunas ja kui aktiivselt linn lähiaastatel areneb," sõnas Ossinovski.

Ossinovski prognoosib, et linnaeelarve saab vastu võetud detsembrikuuks.

"Ma usun, et on see igati jõukohane teha. Umbes 70 protsenti linnaeelarvest on oma olemuselt apoliitiline. Seal on erinevate kulude indekseerimine, kallinemised, muud ametkondlikud lisataotlused, kus väga poliitilisi vaidlusi ei teki. Lisaks on loomulikult vajalik ette näha vahendid juba ehituses olevatele objektidele," rääkis Ossinovski.

Keskerakonna esimehe Mihhail Kõlvarti sõnul ei ole linna rahaline seis kindlasti ole heas seisus, sest Tallinn on võtnud laenu jooksvate kulude katmiseks.

"Objektiivsete näitajate järgi näeme, et asjad on tegelikult pooleteise aasta jooksul oluliselt käest lastud. Seda näitab ennekõike suurenenud laenukoormus. Vaid pooleteise aastaga on see kasvanud peaaegu 10 protsenti, see tähendab kolmandiku võrra. Samas me ei näe, et suuri investeerimisprojekte oleks ellu viidud. Seega me näeme, et laenuraha kasutatakse igapäevaste tegevuskulude katteks, mida põhimõtteliselt ei tohiks juhtuda," kommenteeris Kõlvart.

Kõlvart märkis, et suuri investeeringuid saab lubada ainult juhul, kui on olemas selge eelarvestrateegia vähemalt järgmiseks neljaks aastaks. "Kui vaadata sotsiaaldemokraatide programmi, siis nad on lubanud juba miljardeid. See on põhimõtteliselt ebarealistlik," sõnas Kõlvart.

Kõlvart nimetas Keskerakonna üheks prioriteediks linna rahaasjade korrastamine.

Toimetaja: Aleksander Krjukov, Olga Jet

