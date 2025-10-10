Otse kell 16.10: president Karise ülevaade Arraiolose grupi kohtumisest

President Alar Karis annab reedel kell 16.10 algaval pressikonverentsil ülevaate Arraiolose grupi presidentide kohtumise teise päeva aruteludest, mis keskendusid tehisarule ja rahvusvahelisele julgeolekule. ERR-i portaalis näeb pressikonverentsi otsepildis.

Neljapäeval Tallinnas president Alar Karise kutsel alanud Arraiolose grupi kohtumine jätkus reedel aruteludega tehisaru mõjust ühiskonnale ning rahvusvahelise julgeoleku teemadel. Kahepäevasel kohtumisel osaleb Euroopa Liidu üheteistkümne liikmesriigi presidendid.

Eesti riigipea kutsel võtavad Arraiolose grupi kohtumisest osa Austria president Alexander Van der Bellen, Bulgaaria president Rumen Radev, Itaalia president Sergio Mattarella, Kreeka president Constantine Tassoulas, Läti president Edgars Rinkēvičs, Poola president Karol Nawrocki, Portugali president Marcelo Rebelo de Sousa, Saksamaa president Frank-Walter Steinmeier, Slovakkia president Peter Pellegrini ning Sloveenia president Nataša Pirc Musar.

Arraiolose grupp on Euroopa riigipeade mitteametlike kohtumiste formaat, mille algatas 2003. aastal Portugali president Jorge Sampaio. Kohtumistel osalevad riigipead, kes ei võta osa Euroopa Ülemkogu tööst. Nimi pärineb Portugali linnast, kus toimus esimene kohtumine Austria, Soome, Saksamaa, Läti, Poola, Portugali, Ungari ja Itaalia riigipeade osalusel. Hiljem on grupiga liitunud veel mitmeid riike. Arraiolose kohtumistel arutatakse Euroopa Liitu ja maailma puudutavaid päevakajalisi teemasid.