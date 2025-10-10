New Yorgi peaprokurör sai süüdistuse pettuses

USA föderaalne vandekohus esitas süüdistuse pangapettuses ja valeandmete esitamises New Yorgi peaprokurörile Letitia Jamesile. Viimane on varem võitnud kohtus tsiviilasja Donald Trumpi vastu.

Jamesi esimene kohtuistung peaks toimuma 24. oktoobril. Juhtumiga määrati tegelema prokurör Lindsey Halligan, kes viis asja vandekohtu ette ja saavutas süüdistuse esitamise. Halligan oli varem Trumpi isiklik advokaat.

Halligan suutis hiljuti veel tagada, et ka FBI endine juht ja Trumpiga vastuollu sattunud James Comey sai süüdistuse valeütluste andmises ja õigusemõistmise takistamises.

James ise nimetas viimaseid süüdistusi alusetuteks ning ütles, et Trump kasutab kohtusüsteemi relvana.

"Ta sunnib föderaalseid õiguskaitseorganeid täitma oma nõudmisi, kõik sellepärast, et tegin oma tööd New Yorgi osariigi peaprokurörina," ütles James.

Ka mitmed demokraadid väljendasid neljapäeval pettumust Jamesi vastu esitatud süüdistuste pärast. "Selline näeb välja türannia," ütles senati vähemuse juht Chuck Schumer.

Halligani sõnul tõestab aga juhtum, et keegi ei seisa seadusest kõrgemal.

Süüdistuses heidetakse Jamesile ette, et ta valetas oma laenutaotluses. Väidetavalt ütles James taotluses, et tahab Virginia osariiki Norfolki ostetavat kinnisvara kasutada oma teise elukohana. Tegelikult kasutas James aga laenu kinnisvarainvesteeringuna, üürides maja hiljem välja.

James ise vedas varem tsiviilhagi, milles leiti, et Trump ja tema ettevõte paisutasid läbirääkimistel pankade ja kindlustusfirmadega oma vara väärtust, et saada paremaid laenu- ja kindlustustingimusi.

2024. aastal sai Trump kohtus hiigeltrahvi ning see on olnud tema üks suurimaid õiguslikke kaotusi. Trump ise nimetas siis süüdistusi alusetuks ning ütles, et Bideni administratsioon kasutab kohtusüsteemi relvana.

Augustis tühistas aga apellatsioonikohus Trumpile (ta oli siis juba tagasi Valges Majas– toim) määratud ligi 500 miljoni dollari suuruse trahvi, pidades seda liiga suureks.

Kohus jättis aga jõusse süüdimõistva otsuse, mille kohaselt oli ta oma varalist väärtust pettuse teel paisutanud. Trump lubas ka kelmust puudutava otsuse edasi kaevata.