Galerii: president Alar Karis võõrustas Arraiolose grupi kohtumist

Arraiolose grupi riigipeade kohtumise ja TDS õhtusöök
Arraiolose grupi riigipeade kohtumise ja TDS õhtusöök Autor/allikas: Raigo Pajula/Marko Mumm
President Alar Karis võõrustas Arraiolose grupi kohtumist, millest võtsid osa 11 Euroopa Liidu riigipead.

Seekordsel kohtumisel arutati peamiselt tehisaru arengut ja kasvavat rolli hariduses, sotsiaal- ja kaitsevaldkonnas. President Karise sõnul muudab tehisaru tulevikus jõujooni, laiemalt nii ühiskondi kui ka riike.

Päeva teises pooles keskendusid riigipead rahvusvahelisele julgeolekuolukorrale, eelkõige Ukraina sõjale ja Lähis-Ida rahule.

"Arutasime ka hübriidsõjaohte ja ka neid konflikte, mis hiljuti on toimunud ja püüdsime leida, millised võiksid olla lahendused. Me saime ka väga selge ülevaate meie julgeolekuinimestelt, milline on olukord siin lähiriikides, tähendab idapool, aga ka kaugemal, nii et ma arvan meie külalistele väga huvitav teada saada lähedalt, kuidas olukord siin on ja kuidas see mõjutab neid, näiteks kasvõi Portugali, mis on meist tunduvalt kaugemal," lausus president Alar Karis.

Arraiolose grupp on Euroopa riigipeade mitteametlike kohtumiste formaat, millel osalevad riigipead, kes ei võta osa Euroopa Ülemkogu tööst.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

