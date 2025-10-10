Taasavati poolteist kuud tagasi tegevuse lõpetanud vana Halliste söökla

Mulgi vallas Hallistes avas taas uksed söökla, kus hinnad on taskukohased ja toitu valmistatakse puupliidil. Sööklat peavad Otepäält Mulgimaale kolinud Aire ja Riho Väärsi, kes kaheksa lapse vanematena maale minnes lootsid rahu ja vaikust, aga läks vastupidi - söögikoht on kohalike seas nii armastatud, et leti taga lookleb pidev järjekord.

Halliste söökla tegutses Abja Tarbijate Ühistu ruumides aastakümneid. Piirkonna ainus söökla lõpetas tegevuse poolteist kuud tagasi, kui sealsed töötajad jäid pensionile. Septembri lõpust valmistavad Halliste rahvale süüa varemgi toitlustuses tegutsenud Aire ja Riho Väärsi, kes kolisid Mulgimaale Otepäält ja rahvas on nende tööga rahul.

"Portsud on suuremaks läinud ja nagu näha, ma sõin tatart siin, et on valikut. Saab valida kas kartul, riis või tatar. See on hea ja salatid on suured portsud. Mulle meeldib värske salat kõrval alati," ütles Halliste söökla külastaja Harri Ellermaa.

"Mina sõin seasisefileed sibulakastmes. Ma võtsin väikese prae ja maksin selle eest viis eurot koos veega. Tõesti täitis kõhtu meeletult ehk viis eurot ühe prae eest - ma arvan, et seda mujalt ei saa," sõnas Halliste söökla külastaja Deily Tatar.

"Põhitoidud on ikkagi väga klassikalised ja kvaliteet on väga sarnane. Tõesti maitseb," ütles Halliste söökla külastaja Airika Gaston.

Airel ja Rihol on Halliste sööklas lühikese ajaga kujunenud välja juba kindel tööjaotus. Nende tööpäev algab kell 4 hommikul, kuna pirukad tahavad küpsetamist, kartul koormist ja ka puupliit kütmist.

"Abikaasa mässab pirukate, jookide ja magustoitudega. Mina mässan selle puupliidi juures. Siin on erilist annet vaja, et mitte ära kõrvetada. Lihtsalt saab vaikselt ilusti pehmeks hautada kõik ja igal asjal on oma aeg ning koht pliidi peal," sõnas Halliste söökla pidaja Riho Väärsi.

"Me oleme väga tänulikud eelmistele tegijatele ka muidugi, aga meil on hea meel, et keegi üle võttis selle tänuväärt töö," lausus Airika.