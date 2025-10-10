X!

Taasavati poolteist kuud tagasi tegevuse lõpetanud vana Halliste söökla

Eesti
Halliste söökla
Vaata galeriid
27 pilti
Eesti

Mulgi vallas Hallistes avas taas uksed söökla, kus hinnad on taskukohased ja toitu valmistatakse puupliidil. Sööklat peavad Otepäält Mulgimaale kolinud Aire ja Riho Väärsi, kes kaheksa lapse vanematena maale minnes lootsid rahu ja vaikust, aga läks vastupidi - söögikoht on kohalike seas nii armastatud, et leti taga lookleb pidev järjekord.

Halliste söökla tegutses Abja Tarbijate Ühistu ruumides aastakümneid. Piirkonna ainus söökla lõpetas tegevuse poolteist kuud tagasi, kui sealsed töötajad jäid pensionile. Septembri lõpust valmistavad Halliste rahvale süüa varemgi toitlustuses tegutsenud Aire ja Riho Väärsi, kes kolisid Mulgimaale Otepäält ja rahvas on nende tööga rahul.

"Portsud on suuremaks läinud ja nagu näha, ma sõin tatart siin, et on valikut. Saab valida kas kartul, riis või tatar. See on hea ja salatid on suured portsud. Mulle meeldib värske salat kõrval alati," ütles Halliste söökla külastaja Harri Ellermaa.

"Mina sõin seasisefileed sibulakastmes. Ma võtsin väikese prae ja maksin selle eest viis eurot koos veega. Tõesti täitis kõhtu meeletult ehk viis eurot ühe prae eest - ma arvan, et seda mujalt ei saa," sõnas Halliste söökla külastaja Deily Tatar.

"Põhitoidud on ikkagi väga klassikalised ja kvaliteet on väga sarnane. Tõesti maitseb," ütles Halliste söökla külastaja Airika Gaston.

Airel ja Rihol on Halliste sööklas lühikese ajaga kujunenud välja juba kindel tööjaotus. Nende tööpäev algab kell 4 hommikul, kuna pirukad tahavad küpsetamist, kartul koormist ja ka puupliit kütmist.

"Abikaasa mässab pirukate, jookide ja magustoitudega. Mina mässan selle puupliidi juures. Siin on erilist annet vaja, et mitte ära kõrvetada. Lihtsalt saab vaikselt ilusti pehmeks hautada kõik ja igal asjal on oma aeg ning koht pliidi peal," sõnas Halliste söökla pidaja Riho Väärsi.

"Me oleme väga tänulikud eelmistele tegijatele ka muidugi, aga meil on hea meel, et keegi üle võttis selle tänuväärt töö," lausus Airika.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

harivad vestlused

ela omadele kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:05

Käit Itaalia mängu eel: olen enesekindel, et suudame parema esituse teha

21:53

Gazas jõustus relvarahu Uuendatud

21:41

Neljanda võidu võtnud Tartu jätkab Eesti-Läti liigas puhaste paberitega

21:34

Taasavati poolteist kuud tagasi tegevuse lõpetanud vana Halliste söökla

21:29

Nädalavahetusel on oodata nii vihma kui ka päikest

21:28

Narva-Jõesuu kaitsemuuli ehitustööd on jõudnud poole peale

21:15

Saarts: vara on hinnata, kas tulemas on vene valijate protestivalimised

21:15

Maria Eliise Kaljuvere sai juunioride GP-etapil seitsmenda koha

20:42

Teade relvarahust Lähis-Idas saatis nafta hinna langusesse

20:29

Lajal püüab Stockholmis ATP turniiril pääsu põhitabelisse

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

14:27

USA senat kiitis heaks julgeolekuabi Balti riikidele Uuendatud

10:23

Trump soovitab kaaluda Hispaania väljaviskamist NATO-st

19:22

Vene õhurünnak jättis suure osa Kiievist elektrita Uuendatud

09.10

Zelenski: Ukrainal on plaanid kaugmaarünnakuteks Venemaa vastu

09.10

Tartumaal hukkus liiklusõnnetuses kaks inimest Uuendatud

14:53

Neljapäeval rikkus väike objekt Eesti õhuruumi Uuendatud

09:23

FT: NATO kaalub jõulisemat vastust Vene hübriidsõjale

09.10

Putin tunnistas Venemaa rolli Aserbaidžaani reisilennuki allakukkumises

15:34

Kaja Kallas vastuseks Merkelile: meie oleme kindlasti ajaloo õigel poolel

09.10

"Aktuaalse kaamera" kauaaegne diktor Ivi Kreen tähistas 90. sünnipäeva

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

22:05

Käit Itaalia mängu eel: olen enesekindel, et suudame parema esituse teha

21:41

Neljanda võidu võtnud Tartu jätkab Eesti-Läti liigas puhaste paberitega

21:15

Maria Eliise Kaljuvere sai juunioride GP-etapil seitsmenda koha

20:29

Lajal püüab Stockholmis ATP turniiril pääsu põhitabelisse

loe: kultuur

18:55

Indrek Sammul: soojus on uues majas alles

18:50

"AK": Tallinna Linnateater läbi aegade

18:45

Merike Estna isikunäitus tabab õhkõrna momenti surma ja elu vahel

17:00

Galerii: uuenenud Tallinna Linnateater avas uksed Uuendatud

loe: eeter

13:37

Muusik Monika Erdman: tundsin end nii halvasti, et suutsin vaid karjuda

11:46

Uku Uusberg: linnateater on üksteist toetava ansambliõhustikuga teater

11:42

Lavastaja Diana Leesalu: uuenenud õuealal saab luua erilist teatrimaagiat

10:59

Gert Raudsep: kultuuriasutustes jääb rõõmu järjest vähemaks

Raadiouudised

18:35

Päevakaja (10.10.2025 18:00:00)

15:50

Jäälõhkujate ehitamine USA-le loob Soomes tuhandeid töökohti

15:40

USA senat kiitis heaks julgeolekuabi Balti riikidele

15:35

Narva-Jõesuu kaitsemuuli ehitus on jõudnud poole peale

15:35

Riik teeb ettevalmistusi Eesti Posti erastamiseks

15:20

Raadiouudised (10.10.2025 15:00:00)

12:50

Poliitreklaami uued reeglid tekitavad ohtralt küsimusi

12:25

Laupäeval sajab mitmel pool hoovihma

12:20

Raadiouudised (10.10.2025 12:00:00)

09:55

Tasuta ühistransport jääb Tallinnas ilmselt alles ka pärast valimisi

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo