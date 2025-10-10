X!

USA lõhkeainetehase plahvatuses hukkus mitu inimest

Välismaa
{{1760125500000 | amCalendar}}
Politsei on piiranud liigipääsu Accurate Energetic Systemsi hoone plahvatuse piirkonda.
Politsei on piiranud liigipääsu Accurate Energetic Systemsi hoone plahvatuse piirkonda. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS
Välismaa

Mitu inimest on hukkunud või teadmata kadunud pärast USA sõjaväe lõhkeainetehases toimunud plahvatust, teatasid ametnikud reedel.

USA meedia edastatud õhukaadritel oli näha Tennessee osariigis Hickmani maakonnas asuvas õnnetuspaigas suitsevat rusuhunnikut ning tehase territooriumil laiali paisatud söestunud ja väändunud sõidukeid.

"Võime kinnitada, et Bucksnorti piirkonnas asuvas Accurate Energetic Systemsi tehases on toimunud plahvatus," kirjutas kohaliku šerifi büroo Facebookis.

Plahvatus hävitas tehase territooriumil terve hoone.

Ametivõimud on palunud inimestel plahvatuspiirkonda vältida. Telekanal CBS vahendab kohaliku šerifi sõnu, et tehases võib toimuda veel väiksemaid plahvatusi.

Kohalike võimude teatel ei saa esialgu kinnitada hukkunute arvu ega plahvatuse põhjust.

"Meil on hetkel mitu inimest, kelle asukoht on teadmata. Püüame olla perede suhtes taktitundelised ja arvestada olukorraga," ütles šerif ajakirjanikele.

Ettevõtte Facebooki lehe andmetel toodab tehas võimsaid lõhkeseadeldisi ja eritooteid nii USA sõjaministeeriumile kui ka tööstusturgudele.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: AFP-STT-BNS

harivad vestlused

ela omadele kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

23:55

15 Team Estonia sportlast alustasid Ungari eeskujul Synlabi testimisprogrammiga

23:37

Barrus paneb end liigamängude järel rahvusvahelises seltskonnas proovile

23:16

Noormeeste U-21 koondis teenis EM-valikturniiril teise järjestikuse viigi

22:53

Saaremaa rallil näitas avapäeval parimat kiirust Enok

22:52

USA lõhkeainetehase plahvatuses hukkus mitu inimest Uuendatud

22:28

ETV spordisaade, 10. oktoober

22:22

PPA sulges ajutiselt Saatse saapa läbisõidu

22:05

Käit Itaalia mängu eel: olen enesekindel, et suudame parema esituse teha

22:04

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:53

Gazas jõustus relvarahu Uuendatud

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

14:27

USA senat kiitis heaks julgeolekuabi Balti riikidele Uuendatud

10:23

Trump soovitab kaaluda Hispaania väljaviskamist NATO-st

19:22

Vene õhurünnak jättis suure osa Kiievist elektrita Uuendatud

14:53

Neljapäeval rikkus väike objekt Eesti õhuruumi Uuendatud

09.10

Zelenski: Ukrainal on plaanid kaugmaarünnakuteks Venemaa vastu

15:34

Kaja Kallas vastuseks Merkelile: meie oleme kindlasti ajaloo õigel poolel

09.10

Tartumaal hukkus liiklusõnnetuses kaks inimest Uuendatud

09:23

FT: NATO kaalub jõulisemat vastust Vene hübriidsõjale

12:35

Nobeli rahupreemia sai Venezuela demokraatiaaktivist María Machado Uuendatud

09.10

"Aktuaalse kaamera" kauaaegne diktor Ivi Kreen tähistas 90. sünnipäeva

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

23:55

15 Team Estonia sportlast alustasid Ungari eeskujul Synlabi testimisprogrammiga

23:37

Barrus paneb end liigamängude järel rahvusvahelises seltskonnas proovile

23:16

Noormeeste U-21 koondis teenis EM-valikturniiril teise järjestikuse viigi

22:53

Saaremaa rallil näitas avapäeval parimat kiirust Enok

loe: kultuur

18:55

Indrek Sammul: soojus on uues majas alles

18:50

"AK": Tallinna Linnateater läbi aegade

18:45

Merike Estna isikunäitus tabab õhkõrna momenti surma ja elu vahel

17:00

Galerii: uuenenud Tallinna Linnateater avas uksed Uuendatud

loe: eeter

13:37

Muusik Monika Erdman: tundsin end nii halvasti, et suutsin vaid karjuda

11:46

Uku Uusberg: linnateater on üksteist toetava ansambliõhustikuga teater

11:42

Lavastaja Diana Leesalu: uuenenud õuealal saab luua erilist teatrimaagiat

10:59

Gert Raudsep: kultuuriasutustes jääb rõõmu järjest vähemaks

Raadiouudised

18:35

Päevakaja (10.10.2025 18:00:00)

15:50

Jäälõhkujate ehitamine USA-le loob Soomes tuhandeid töökohti

15:40

USA senat kiitis heaks julgeolekuabi Balti riikidele

15:35

Narva-Jõesuu kaitsemuuli ehitus on jõudnud poole peale

15:35

Riik teeb ettevalmistusi Eesti Posti erastamiseks

15:20

Raadiouudised (10.10.2025 15:00:00)

12:50

Poliitreklaami uued reeglid tekitavad ohtralt küsimusi

12:25

Laupäeval sajab mitmel pool hoovihma

12:20

Raadiouudised (10.10.2025 12:00:00)

09:55

Tasuta ühistransport jääb Tallinnas ilmselt alles ka pärast valimisi

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo