USA lõhkeainetehase plahvatuses hukkus mitu inimest

Mitu inimest on hukkunud või teadmata kadunud pärast USA sõjaväe lõhkeainetehases toimunud plahvatust, teatasid ametnikud reedel.

USA meedia edastatud õhukaadritel oli näha Tennessee osariigis Hickmani maakonnas asuvas õnnetuspaigas suitsevat rusuhunnikut ning tehase territooriumil laiali paisatud söestunud ja väändunud sõidukeid.

"Võime kinnitada, et Bucksnorti piirkonnas asuvas Accurate Energetic Systemsi tehases on toimunud plahvatus," kirjutas kohaliku šerifi büroo Facebookis.

Plahvatus hävitas tehase territooriumil terve hoone.

A massive explosion obliterated the Accurate Energetic Systems (AES) facility in Bucksnort, Tennessee, which produced and stored explosives, including bulk explosives, shaped charges, demolition kits, and specialized items for military, defense, aerospace,… pic.twitter.com/ngaopvtaI6 — American Press (@americanspress) October 10, 2025

Ametivõimud on palunud inimestel plahvatuspiirkonda vältida. Telekanal CBS vahendab kohaliku šerifi sõnu, et tehases võib toimuda veel väiksemaid plahvatusi.

Kohalike võimude teatel ei saa esialgu kinnitada hukkunute arvu ega plahvatuse põhjust.

"Meil on hetkel mitu inimest, kelle asukoht on teadmata. Püüame olla perede suhtes taktitundelised ja arvestada olukorraga," ütles šerif ajakirjanikele.

Ettevõtte Facebooki lehe andmetel toodab tehas võimsaid lõhkeseadeldisi ja eritooteid nii USA sõjaministeeriumile kui ka tööstusturgudele.