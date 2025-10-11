X!

Ukraina delegatsioon läheb Washingtoni õhutõrjesüsteeme välja rääkima

Välismaa
{{1760154180000 | amCalendar}}
USA lipp HIMARS-il. Illustreeriv foto.
USA lipp HIMARS-il. Illustreeriv foto.
Välismaa

Ukraina delegatsioon külastab järgmisel nädalal Washingtoni, et pidada läbirääkimisi täiendavate õhutõrjesüsteemide ja HIMARS-raketisüsteemide ostmiseks, ütles president Volodõmõr Zelenski.

Oluline Ukraina sõjas laupäeval, 11. oktoobril kell 8.13:

- Ukraina delegatsioon läheb Washingtoni õhutõrjesüsteeme välja rääkima;

- Ukraina hakkab Hollandiga ühiselt droone tootma.

Ukraina delegatsioon läheb Washingtoni õhutõrjesüsteeme välja rääkima

President Volodõmõr Zelenski ütles 10. oktoobril toimunud pressikonverentsil, et Ukraina delegatsioon külastab järgmisel nädalal Washingtoni, et pidada osana "megaleppest" läbirääkimisi täiendavate õhutõrjesüsteemide ja HIMARS-raketisüsteemide ostmiseks.

Zelenskõi teatas varem, et Ukraina plaanib nii "megalepet" ehk ulatuslikku lepingut Ameerika relvade ostuks kui ka "droonilepingut" Ukraina mehitamata süsteemide müümiseks USA-le. Algselt oli tehingu väärtuseks kavandatud kuni 90 miljardit dollarit.

"Selle ("megaleppe") kõige olulisem asi on õhutõrjesüsteemid. Oleme valmis seda ostma ja valmis kasutama mitmesuguseid programme. PURL on nende hulgas," ütles Zelenskõi, viidates NATO juhitud relvaosturaamistikule.

"Partnerid mõistavad, et raha tuleb eraldada õhutõrjesüsteemidele, peamiselt Ameerika omadele, aga mitte ainult," lisas president.

Zelenskõi rääkis sellest pärast ulatuslikku rünnakut Ukraina energiataristule ööl vastu reedet, mille käigus Venemaa kasutas 32 tiib- ja ballistilist raketti.

Rünnakus hukkus laps ja sai vigastada vähemalt 24 inimest, Ukraina tõi alla 405 Venemaa drooni ja 15 raketti.

Peaminister Julia Svõrõdenko juhitud delegatsiooni kuuluvad valitsuse tippametnikud, sealhulgas Zelenskõi kantseleiülem Andri Jermak ja sanktsioonide volinik Vladõslav Vlasjuk.

Ukraina hakkab Hollandiga ühiselt droone tootma

Ukraina ja Holland allkirjastasid vastastikuse mõistmise memorandumi kaugmaalöökideks mõeldud mehitamata õhusõidukite ühise tootmise alustamiseks Hollandis, investeerides selleks 110 miljonit eurot.

Ukrinformi andmetel teatas Ukraina kaitseminister Denõss Šmõhal sellest Facebookis.

Šmõhal kohtus Kiievis Hollandi kaitseministri Ruben Brekelmansiga ja andis oma kolleegile ülevaate öiste rünnakute tagajärgedest.

Kaks kaitsejuhti arutasid üksikasjalikult memorandumit, mis allkirjastati reedel president Volodõmõr Zelenski juuresolekul.

Toimetaja: Karin Koppel

Allikas: BNS

Samal teemal

harivad vestlused

ela omadele kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

09:05

Nädala album. Taylor Swift ei suuda ära põhjendada, miks ta on megastaar

08:59

Bayerni kindlalt alistanud Žalgiris kerkis Euroliigas ainuliidriks

08:28

Femke Bol vahetab tõkked pikema distantsi vastu

08:14

Ukraina delegatsioon läheb Washingtoni õhutõrjesüsteeme välja rääkima Uuendatud

08:02

Jefimova ja Tribuntsov said finaalis seitsmenda koha

07:48

Simson: pealtvaatajana poliitikat jälgides ärritab kõige enam lauslollus

06:27

ERSO ja Eesti Kontserdi juhid peavad Allikmaa juttu liitmisest intrigeerimiseks

10.10

15 Team Estonia sportlast alustasid Ungari eeskujul Synlabi testimisprogrammiga

10.10

Barrus paneb end liigamängude järel rahvusvahelises seltskonnas proovile

10.10

Noormeeste U-21 koondis teenis EM-valikturniiril teise järjestikuse viigi

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

10.10

USA senat kiitis heaks julgeolekuabi Balti riikidele Uuendatud

10.10

Trump soovitab kaaluda Hispaania väljaviskamist NATO-st

10.10

PPA sulges ajutiselt Saatse saapa läbisõidu

10.10

Neljapäeval rikkus väike objekt Eesti õhuruumi Uuendatud

10.10

Kaja Kallas vastuseks Merkelile: meie oleme kindlasti ajaloo õigel poolel

10.10

Eestis on rõivaste ja jalatsite juurdehindlus pea 80 protsenti

10.10

Sõja 1325. päev: Vene õhurünnak jättis suure osa Kiievist elektrita Uuendatud

10.10

FT: NATO kaalub jõulisemat vastust Vene hübriidsõjale

10.10

Nobeli rahupreemia sai Venezuela demokraatiaaktivist María Machado Uuendatud

09.10

Tartumaal hukkus liiklusõnnetuses kaks inimest

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

08:59

Bayerni kindlalt alistanud Žalgiris kerkis Euroliigas ainuliidriks

08:28

Femke Bol vahetab tõkked pikema distantsi vastu

08:02

Jefimova ja Tribuntsov said finaalis seitsmenda koha

10.10

15 Team Estonia sportlast alustasid Ungari eeskujul Synlabi testimisprogrammiga

loe: kultuur

09:05

Nädala album. Taylor Swift ei suuda ära põhjendada, miks ta on megastaar

06:27

ERSO ja Eesti Kontserdi juhid peavad Allikmaa juttu liitmisest intrigeerimiseks

10.10

Indrek Sammul: soojus on uues majas alles

10.10

"AK": Tallinna Linnateater läbi aegade

loe: eeter

10.10

Muusik Monika Erdman: tundsin end nii halvasti, et suutsin vaid karjuda

10.10

Uku Uusberg: linnateater on üksteist toetava ansambliõhustikuga teater

10.10

Lavastaja Diana Leesalu: uuenenud õuealal saab luua erilist teatrimaagiat

10.10

Gert Raudsep: kultuuriasutustes jääb rõõmu järjest vähemaks

Raadiouudised

10.10

Päevakaja (10.10.2025 18:00:00)

10.10

Jäälõhkujate ehitamine USA-le loob Soomes tuhandeid töökohti

10.10

USA senat kiitis heaks julgeolekuabi Balti riikidele

10.10

Riik teeb ettevalmistusi Eesti Posti erastamiseks

10.10

Narva-Jõesuu kaitsemuuli ehitus on jõudnud poole peale

10.10

Raadiouudised (10.10.2025 15:00:00)

10.10

Poliitreklaami uued reeglid tekitavad ohtralt küsimusi

10.10

Laupäeval sajab mitmel pool hoovihma

10.10

Raadiouudised (10.10.2025 12:00:00)

10.10

Tasuta ühistransport jääb Tallinnas ilmselt alles ka pärast valimisi

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo