Ukraina delegatsioon külastab järgmisel nädalal Washingtoni, et pidada läbirääkimisi täiendavate õhutõrjesüsteemide ja HIMARS-raketisüsteemide ostmiseks, ütles president Volodõmõr Zelenski.

Oluline Ukraina sõjas laupäeval, 11. oktoobril kell 8.13:

Ukraina delegatsioon läheb Washingtoni õhutõrjesüsteeme välja rääkima

President Volodõmõr Zelenski ütles 10. oktoobril toimunud pressikonverentsil, et Ukraina delegatsioon külastab järgmisel nädalal Washingtoni, et pidada osana "megaleppest" läbirääkimisi täiendavate õhutõrjesüsteemide ja HIMARS-raketisüsteemide ostmiseks.

Zelenskõi teatas varem, et Ukraina plaanib nii "megalepet" ehk ulatuslikku lepingut Ameerika relvade ostuks kui ka "droonilepingut" Ukraina mehitamata süsteemide müümiseks USA-le. Algselt oli tehingu väärtuseks kavandatud kuni 90 miljardit dollarit.

"Selle ("megaleppe") kõige olulisem asi on õhutõrjesüsteemid. Oleme valmis seda ostma ja valmis kasutama mitmesuguseid programme. PURL on nende hulgas," ütles Zelenskõi, viidates NATO juhitud relvaosturaamistikule.

"Partnerid mõistavad, et raha tuleb eraldada õhutõrjesüsteemidele, peamiselt Ameerika omadele, aga mitte ainult," lisas president.

Zelenskõi rääkis sellest pärast ulatuslikku rünnakut Ukraina energiataristule ööl vastu reedet, mille käigus Venemaa kasutas 32 tiib- ja ballistilist raketti.

Rünnakus hukkus laps ja sai vigastada vähemalt 24 inimest, Ukraina tõi alla 405 Venemaa drooni ja 15 raketti.

Peaminister Julia Svõrõdenko juhitud delegatsiooni kuuluvad valitsuse tippametnikud, sealhulgas Zelenskõi kantseleiülem Andri Jermak ja sanktsioonide volinik Vladõslav Vlasjuk.

Ukraina hakkab Hollandiga ühiselt droone tootma

Ukraina ja Holland allkirjastasid vastastikuse mõistmise memorandumi kaugmaalöökideks mõeldud mehitamata õhusõidukite ühise tootmise alustamiseks Hollandis, investeerides selleks 110 miljonit eurot.

Ukrinformi andmetel teatas Ukraina kaitseminister Denõss Šmõhal sellest Facebookis.

Šmõhal kohtus Kiievis Hollandi kaitseministri Ruben Brekelmansiga ja andis oma kolleegile ülevaate öiste rünnakute tagajärgedest.

Kaks kaitsejuhti arutasid üksikasjalikult memorandumit, mis allkirjastati reedel president Volodõmõr Zelenski juuresolekul.