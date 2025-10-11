Ukraina hakkab Hollandiga ühiselt droone tootma
Ukraina ja Holland allkirjastasid vastastikuse mõistmise memorandumi kaugmaalöökideks mõeldud mehitamata õhusõidukite ühise tootmise alustamiseks Hollandis, investeerides selleks 110 miljonit eurot.
Ukrinformi andmetel teatas Ukraina kaitseminister Denõss Šmõhal sellest Facebookis.
Šmõhal kohtus Kiievis Hollandi kaitseministri Ruben Brekelmansiga ja andis oma kolleegile ülevaate öiste rünnakute tagajärgedest.
Kaks kaitsejuhti arutasid üksikasjalikult memorandumit, mis allkirjastati reedel president Volodõmõr Zelenski juuresolekul.
