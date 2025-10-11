Ukraina hakkab Hollandiga ühiselt droone tootma

Kaks kaitsejuhti arutasid üksikasjalikult memorandumit, mis allkirjastati reedel president Volodõmõr Zelenski juuresolekul.

Šmõhal kohtus Kiievis Hollandi kaitseministri Ruben Brekelmansiga ja andis oma kolleegile ülevaate öiste rünnakute tagajärgedest.

Ukraina ja Holland allkirjastasid vastastikuse mõistmise memorandumi kaugmaalöökideks mõeldud mehitamata õhusõidukite ühise tootmise alustamiseks Hollandis, investeerides selleks 110 miljonit eurot.

