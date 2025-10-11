X!

Põhja-Korea esitles paraadil uut mandritevahelist ballistilist raketti

Sõjaväeparaad Pyongyangis 10. oktoobril.
Sõjaväeparaad Pyongyangis 10. oktoobril. Autor/allikas: Scanpix/Korean Central News Agency/Korea News Service via AP
Põhja-Korea pidas valitseva Töölispartei 80. aastapäeva tähistamiseks sõjaväeparaadi, kus esitles uut mandritevahelist ballistilist raketti.

"Suurejooneline sõjaväeparaad Korea Töölispartei asutamise 80. aastapäeva tähistamiseks toimus 10. oktoobril Kim Il-sungi väljakul," teatas riigi ametlik uudisteagentuur KCNA.

Agentuuri teatel esitleti seal mõningaid tuumariigi võimsamaid relvi, sealhulgas mandritevahelist ballistilist raketti.

Põhja-Korea liider Kim Jong-un on saanud julgustust Ukraina sõjast, kindlustades pärast tuhandete Põhja-Korea sõdurite saatmist Ukraina sõtta endale Venemaa toetuse.

Paraadist võtsid osa kõrgetasemelised väliskülalised, teatas riiklik meedia. Hiina peaminister Li Qiang osales pidustustel koos Pekingi delegatsiooniga ning Pyongyangis oli kohal ka Venemaa julgeolekunõukogu aseesimees Dmitri Medvedev.

Läinud kuul osales Kim koos Hiina presidendi Xi Jinpingi ja Vladimir Putiniga suurejoonelisel sõjaväeparaadil Pekingis.

Pidustused Pyongyangis toimuvad pärast seda, kui Soul teatas, et Põhja-Korea ja Ühendriikide kohtumist selle aasta APECi tippkohtumise kõrvalt Lõuna-Koreas ei saa välistada.

USA president Donald Trump kohtus Kimiga oma esimesel ametiajal kolm korda, kuid tal ei õnnestunud lõpuks saavutada Põhja-Korea tuumaprogrammi osas püsivat kokkulepet. Sellest ajast saati on Pyongyang korduvalt kuulutanud end pöördumatuks tuumariigiks.

KCNA avaldas sel nädalal Moskva ja Pyongyangi ühisavalduse, kus Venemaa valitsev partei avaldas kindlat toetust Põhja-Korea meetmetele riigi kaitsevõime tugevdamiseks.

Toimetaja: Karin Koppel

Allikas: AFP-BNS

14:51

Tänak: Toyotal pole mind vaja

14:42

Fotod: Tallinnas toimus Palestiina rahvast toetav meeleavaldus

14:31

Intervjuu. Olev Subbi endast oma sõnadega

14:27

Ukraina ründas rindest 1400 kilomeetri kaugusel asuvat naftatehast Uuendatud

14:18

Mesilaste viljastamata munadest arenev haue sobib hästi ka toiduks

14:17

Lajal sai Stockholmi kvalifikatsioonis otsustavasse mängu

14:14

Hanked vaidlustati, kuid Tallinn leidis lahenduse, kuidas kõnniteed lumest puhtaks saab

13:45

Suurepärases hoos Vacherot teenis Djokovici üle ajaloolise võidu

13:44

13:15

Jefimova ja Tribuntsov said finaalis seitsmenda koha Uuendatud

