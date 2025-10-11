Zelenski arutas Trumpiga Ukraina õhukaitse tugevdamist

Zelenski sõnul arutas ta Trumpiga Venemaa rünnakuid Ukraina energiataristule ja USA rahupüüdlusi Lähis-Idas. Reedel tegi Venemaa ulatusliku drooni- ja raketirünnaku, mis põhjustas laialdasi elektrikatkestusi üle Ukraina.

"Ma informeerisin president Trumpi Venemaa rünnakutest meie energiasüsteemile, ja ma olen tänulik, et ta tahab meid toetada," ütles Zelenski, lisades, et kõnelus Trumpiga oli väga positiivne ja tulemuslik.

Zelenski sõnul arutati ka konkreetseid kokkuleppeid Ukraina õhukaitse tugevdamiseks.

Valge Maja pole veel telefoni teel räägitut kommenteerinud.