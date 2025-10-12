Zelenski kutsus Trumpi üles lõpetama Ukraina sõda Lähis-Ida eeskujul

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kutsus laupäevases telefonikõnes USA vabariiklasest presidenti Donald Trumpi üles vahendama rahu Ukrainas Lähis-Ida eeskujul, öeldes, et kui Trump suutis lõpetada ühe sõja, "saab peatada ka teisi", vahendas BNS.

"Mul oli telefonikõne USA presidendi Donald Trumpiga. Väga positiivne ja tulemuslik," ütles Zelenski Facebookis, õnnitledes Trumpi tema "silmapaistva" Lähis-Ida relvarahukava puhul.

"Kui ühes piirkonnas on võimalik sõda peatada, siis kindlasti on võimalik peatada ka teisi sõdu, sealhulgas Venemaa sõda," lisas Zelenski, kutsudes Trumpi üles survestama Kremlit läbirääkimistele asuma.

Kõne toimus päev pärast seda, kui Venemaa alustas laiaulatuslikku rünnakut Ukraina energiavõrgu vastu, jättes elektrita osa pealinnast Kiievist ning veel üheksast Ukraina oblastist.

Kiievi teatel on diplomaatilised jõupingutused Venemaa sissetungi lõpetamiseks viimastel kuudel aeglustunud, osaliselt seetõttu, et maailma tähelepanu on kandunud Iisraeli kaks aastat kestnud sõjale Palestiina islamistliku äärmusrühmitusega Hamas.

Trump, kes teatas kolmapäeval Iisraeli ja Hamasi vahelise relvarahulepingu esimesest etapist, kohtus augustis läbirääkimisteks Vene režiimi juhi Vladimir Putiniga, kuid ei suutnud saavutada mingit rahulepet.

Trumpi ja Zelenski suhted on alates veebruarist, mil nad nüüdseks kurikuulsal Valge Maja telekohtumisel teravusi vahetasid, märkimisväärselt soojenenud. Pärast seda on Trump muutunud Moskva suhtes vaenulikumaks, väljendades samal ajal sümpaatiat Ukraina vastu.

Septembris kirjutas ta oma sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social, et Kiiev peaks Euroopa ja NATO abiga püüdma tagasi võtta kogu oma okupeeritud ala.

USA esileedi Melania Trump ütles reedel, et algatas suhtluskanali Putiniga eesmärgiga aidata tagasi saada Venemaa röövitud Ukraina lapsi.

Ukraina ametnike sõnul hukkus laupäeval Venemaa rünnakutes vähemalt viis inimest ja katkes elektrivarustus mitmel pool Odessa oblastis.

Kohalike võimude teatel hukkus kaks inimest Kostjantõnivkas kirikus, kui see rünnakus tabamuse sai.