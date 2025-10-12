Esmaspäeval algab kohalike valimiste eel- ja e-hääletamine

Kohalikel valimistel saavad valida vähemalt 16-aastased Eesti kodanikud, püsivalt siin elavad Euroopa Liidu teiste riikide kodanikud ja kodakondsuseta isikud. Kolmandate riikide kodanikel hääleõigust enam ei ole.

E-hääletamiseks tuleb aadressilt valimised.ee oma arvutisse laadida valijarakendus, esmakordselt saab isiku tuvastamiseks kasutada ka Smart-ID-d ja järgida tuleb küberhügieeni nõudeid.

Valimisteenistuse juht Arne Koitmäe märkis, e-hääletamiseks peaks arvuti operatsioonisüsteem olema ajakohastatud ning arvutil peaks olema viirusetõrje. "Ka oma autentimise ja allkirjastamise vahendid tuleks üle vaadata, et need toimivad ja kindlasti laadida valijarakendus alla ainult meie veebilehelt, mitte kusagilt mujalt," sõnas ta.

Koitmäe rõhutas, et valimiste korraldaja ei küsi kunagi telefoni teel PIN-koode.

"Kuna juttu on palju petukõnedest, siis seda peab ka mainima, et ühelgi juhul ükski valimiste korraldaja ei küsi PIN-koode telefoni teel, selline asi ei ole lihtsalt võimalik," sõnas ta