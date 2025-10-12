Esmaspäeval sajab vihma ja kohati ka lörtsi

Esmaspäeval on ilm vihmane, kohati sajab ka lörtsi. Sooja on 4 kuni 10 kraadi.

Öö vastu esmaspäeva tuleb pilves selgimistega, vihmane ning ida pool sajab sekka ka lörtsi. Õhusooja on 2 kuni 7, rannikul kuni 10 kraadi.

Esmaspäeva hommikul on Ida-Eestis taevas pilvine. Sajab vihma, kohati sekka ka lörtsi. Lääne-Eestis on pilvkattes kohatisi selgimisi ja üksikuid vihmahooge. Õhutemperatuur on 3 kuni 8, saarte rannikul kuni 10 kraadi.

Päeval on pilves, üksikute selgimistega ilm. Aeg-ajalt sajab vihma, kohati sekka ka lörtsi. Puhub valdavalt mõõdukas, saartel ja rannikul iiliti tugev loode- ja põhjatuul, kuid pärastlõunal tuul järk-järgult nõrgeneb. Sooja on 4 kuni 10 kraadi.

Järgnevad paar päeva tulevad pilves selgimistega.

Kui teisipäeval sajab paljudes kohtades hooti vihma, siis kolmapäeval jäävad sajud nõrgemaks. Sooja on teisipäeval keskmiselt 8, kolmapäeval 9 kraadi.

Neljapäeval pilvisus tiheneb ning päev tuleb kõikjal vihmane. Temperatuuri keskmine aga tõuseb 10 kraadi peale.

Reedel on taevas muutlik, kohati rabistab hoovihma ning sooja on keskmiselt vaid 8 kraadi.