Hamas vabastas esimesed seitse pantvangi

Palestiina terrorirühmitus Hamas vabastas esmaspäeva hommikul esimesed seitse iisraellast neist 20 pantvangist, kes tuleb vastavalt Gaza rahuplaanile vabastada vastutasuks Iisraeli vägede lahkumise ja palestiinlastest vangide vabastamise eest.

Esimesed seitse Iisraeli pantvangi, kes Gazas täna vabastati, on Punase Risti käes ja antakse peagi Iisraeli sõjaväele, teatasid Iisraeli relvajõud (IDF), mida vahendas Briti ringhäälingukompanii BBC.

Tel Avivis Pantvangide väljakule kogunenud pantvangide lähedased tervitasid teadet valjude rõõmuhõisetega, märkis BBC.

Hamas avaldas esmaspäeva hommikul ka nimekirja vabastatavatest elusolevatest pantvangidest, keda Gazas on hoitud alates 7. oktoobri rünnakutest 2023. aastal.

Pantvangide eest vabastab Iisrael 250 süüdimõistetud palestiinlasest vangi ja üle 1700 kinnipeetava.

Esmaspäeval peaks Iisraeli saabuma ka USA president Donald Trump, kes suundub sealt hiljem Egiptusesse tippkohtumisele, kus osaleb rahuleppe allkirjastamise tseremoonial umbes 20 maailma liidrit.