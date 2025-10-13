X!

Raadioreportaaž: valimiseelsed meeleolud Tallinna "mägedelt"

Foto: Arp Müller/ERR
Vikerraadio saatejuht Arp Müller käis nädalavahetusel Lasnamäel ja Õismäel uurimas, kuidas kulgevad Tallinna "mägedel" viimased valimiseelsed ponnistused kandideerijate ja valijate vaatest. Meeleolukat reportaaži saab kuulata selle loo päisest.

Mülleri mikrofoni ette jäid valimiskampaaniat teinud poliitikutest Jana Toom (KE), Vladimir Svet (SDE), Karmen Joller ja Ülo Siibak (Reformierakond) ja Jaanus Ojangu (Isamaa), samuti poliitikute teele sattunud eri keelt kõnelevad ning eri vaadetega Tallinna valijad.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi


