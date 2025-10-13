X!

FT: USA aitab Ukrainal korraldada rünnakuid Vene energiataristu vastu

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ja tema USA kolleeg Donald Trump
Ukraina president Volodõmõr Zelenski ja tema USA kolleeg Donald Trump Autor/allikas: SCANPIX/picture alliance / SvenSimon-ThePresidentialOfficeU
Asjaga kursis olevad inimesed ütlesid ajalehele Financial Times, et Donald Trumpi administratsioon on juba mitu kuud jaganud Kiievile luureandmeid, mis aitavad Ukrainal korraldada rünnakuid Venemaa energiataristu vastu.

USA jagatud luureandmed võimaldavad Kiievil rünnata Vene energiataristut, sealhulgas naftatehaseid, mis asuvad rindejoonest kaugemal, ütlesid asjaga kursis olevad USA ja Ukraina ametnikud, vahendas Financial Times.

Ukraina suudab nüüd oma droonirünnakutega naftarajatiste pihta mõjutada Venemaal bensiini hinda ja kättesaadavust. Luureandmete jagamine viitab, et Trumpi administratsioon suurendab oma toetust Ukrainale. 

Leht kirjutab, et pööre toimus pärast Trumpi ja Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski juulikuist telefonikõnet. Toona uuris Trump, kas Ukraina võiks rünnata Moskvat, kui Washington annaks Kiievile pikamaarelvi.

Trump toetas ka strateegiat, mille eesmärk oli panna venelased valu tundma, et sundida Kremlit läbirääkimistele, ütlesid kaks asjaga kursis olevat Inimest. 

USA toetus hõlmab Ukraina droonide lennutrajektooride, ajastuse, kõrguse ja taktika planeerimise abistamist, mis võimaldab droonidel Vene õhutõrjesüsteemidest mööda hiilida. USA ametnik ütles, et Ukraina valis sihtmärgid ja Washington andis seejärel luureandmeid sihtmärkide haavatavuste kohta.

Mõnede allikate teatel valis USA välja ka peamised sihtmärgid. Üks asjaga kursis olev inimene kirjeldas Kiievi drooniväge kui Washingtoni käsutuses olevat "instrumenti", mille eesmärk on õõnestada Vene majandust.  

Trump on viimastel kuudel ka korduvalt väljendanud pettumust Putini suhtes, kuna käegakatsutavaid edusamme rahu suunas pole tehtud. Asjaga kursis olevate inimeste sõnul oli see üks põhjusi, miks Trump hakkas toetama ulatuslikumaid rünnakuid.

Washington jagas juba Bideni administratsiooni Kiieviga luureandmeid, mis võimaldasid Ukrainal rünnata sihtmärke okupeeritud territooriumil. Kui aga allikate teated peavad paika, siis Trumpi administratsioon viis USA toetuse mitu sammu kaugemale.

USA ei ole siiski avalikult tunnistanud, et on otseselt seotud rünnakutega Vene energiarajatiste vastu. 

Möödunud kolmapäeval keeldus Zelenski kommenteerimast USA võimalikku seotust rünnakutega Vene rajatiste vastu. Ta ütles, et Ukraina teeb peamiselt enda kaitsmiseks USA luurega koostööd. Valge Maja ametnik ütles, et Trumpi juhtimisel poleks see sõda kunagi alanud.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles hiljuti, et on selge, et USA ja NATO annavad Ukrainale regulaarselt luureandmeid, sealhulgas ka neid andmeid, mis puudutavad Vene energiarajatiste ründamist. 

Möödunud laupäeval teatas Ukraina luureteenistuse SBU, et droonid ründasid Venemaal Baškortostanis asuvat naftarafineerimistehast. Sihtmärk asub umbes 1400 kilomeetri kaugusel praegusest rindejoonest Ukrainas ja on üks Venemaa suurimaid naftatöötlemistehaseid.

Trump on viimasel ajal veel vihjanud, et kaalub Ukrainale Tomahawk-tüüpi tiibrakettide andmist, mis tugevdaks veelgi Kiievi suutlikkust rünnata Venemaa sõjalisi sihtmärke.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: FT

