Allikad: Zelenski kohtub reedel Valges Majas Trumpiga

Kolm asjaga kursis olevat inimest ütlesid ajalehele Financial Times, et Ukraina president Volodõmõr Zelenski kohtub reedel Valges Majas oma USA kolleegi Donald Trumpiga.

See kohtumine oleks kolmas kord, kui Zelenski külastab Valget Maja pärast seda, kui Trump alustas jaanuaris oma teist ametiaega. Lehe andmetel on kohtumise eesmärk arutada viise, kuidas survestada Vene režiimi juhti Vladimir Putinit läbirääkimistele, vahendas Financial Times.

Viimastel kuudel on Trumpi ja Zelenski läbisaamine märkimisväärselt paranenud. Nad vestlesid nädalavahetusel mitu korda telefoni teel, mille käigus arutasid Tomahawk pikamaa rakettide tarneid Ukrainale.

Trump ise rääkis pühapäeva õhtul, et USA võib saata Ukrainale Tomahawkid. "Võiksin öelda, et kui see sõda ei lahene, siis saadan neile Tomahawkid," ütles Trump.