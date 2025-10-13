Teisipäeval on sajuhooge laialdaselt üle terve Eesti

Teisipäev jääb Eesti Venemaal pöörleva ja aeglaselt põhja suunas liikuva madalrõhkkonna serva. Tuul, mis puhub Läänemere ääres põhjast, annab küll järele, aga püsib külm ja kõle ning Soome poolt saabuvate vihmahoogude sekka võib tulla Eestis hommiku poole ka lörtsi. Puhanguline tuul ei lase öösel õhul miinuspoolele jahtuda, päevamaksimumid tõusevad 5 kraadist kõrgemale.

Eelolev öö on Eestis pilves selgimistega. Mitmel pool sajab hooti vihma, sekka võib ka lörtsi tulla. Paiguti võib tekkida udu. Puhub loode- ja põhjatuul 2-7, rannikul põhja- ja kirdetuul 5-10, puhanguti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on 1 kuni 5 kraadini, rannikul on sooja kuni 9 kraadi.

Hommik on kohati vihmahoogudega, idas võib ka lörtsi tulla. Puhub loode- ja põhjatuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 13 m/s. Õhutemperatuur on 1 kuni 5 kraadini, rannikul on sooja kuni 9 kraadi.

Päev on enamasti pilves. Paljudes kohtades on vihmahooge. Puhub loode- ja põhjatuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 13 m/s. Sooja on 5 kuni 10 kraadi.

Kolmapäev on mitmel pool sajuhoogudega, öine õhutemperatuur on 1 ja 6 kraadi vahel, rannikul on sooja kuni 10 kraadi, päev toob sooja 4 kuni 9, rannikul kuni 12 kraadi.

Neljapäeval sajuhood jätkuvad, üle maa levib veidi soojem õhumass. Öösel on sooja 4 kuni 9, rannikul kuni 12 kraadi, päeval 9 kuni 13 kraadi.

Reede ja laupäev tulevad jahedamad. Sajuhoogude vahel on rohkem selgemaid hetki, ööl vastu laupäeva on õhus kohati miinuskraadid ja seetõttu on kõrge ka lörtsisaju võimalus.