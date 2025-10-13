X!

Trump ja piirkondlikud liidrid allkirjastasid Gaza rahulepingu

USA president Donald Trump allkirjastas Gaza rahulepingu
USA president Donald Trump allkirjastas Gaza rahulepingu
USA president Donald Trump ja piirkondlikud liidrid allkirjastasid Egiptuses toimunud tippkohtumisel Gaza rahulepingu.

Trump rääkis, et relvarahu hoiab ära kolmanda maailmasõja, ta tänas ka teisi liidreid toetuse eest. Trumpi sõnul algab nüüd ülesehitustöö. 

Sharm el-Sheikhis toimuvat Gaza rahutippkohtumist juhivad Trump ja Egiptuse liider Abdel Fattah al-Sisi. Kohtumisest võtavad osa enam kui kahekümne riigi juhid. 

Trump saabus Egiptusesse Iisraelist, tippkohtumisel on kohal ka Prantsusmaa president Emmanuel Macron, Suurbritannia peaminister Keir Starmer, Saksamaa liidukantsler Friedrich Merz ja Itaalia peaminister Giorgia Meloni. 

Kohtumise eesmärk on lõpetada sõda Gaza sektoris, tõhustada jõupingutusi rahu ja stabiilsuse saavutamiseks Lähis-Idas ning juhatada sisse uus ajastu piirkondlikus julgeolekus ja stabiilsuses.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu kohtumisel ei osale. Allikate teatel pidi ta kohtumisest loobuma Iraagi ja Türgi surve tõttu. Kohtumisel osaleb samas Suurbritannia endine peaminister Tony Blair. 

Blair liitub eeldatavasti rahvusvahelise üleminekukoguga, mis peaks Palestiina tehnokraatliku administratsiooni ja rahvusvaheliste rahuvalvejõudude toel hakkama juhtima Gaza piirkonda.

Enne tippkohtumist avaldasid Trump ja al-Sisi teineteisele tunnustust. Egiptuse juht rääkis, et Trump on ainus, kes suudab piirkonda rahu tuua. Trump rääkis, et Egiptuse juht mängis võtmerolli läbirääkimistel Palestiina äärmusrühmitusega Hamas.

Iisraeli võimud teatasid esmaspäeva õhtul, et on Gaza relvarahu kokkuleppe raames vabastanud rohkem kui 1700 vangi. Telekanal CNN vahendas, et Khan Yunises kogunesid tänavatele suured rahvahulgad, et tähistada vangide vabastamist. 

Hamas vabastas aga esmaspäeval kõik 20 nende käes pantvangis olnud ja veel elus olevat iisraellast. Esmaspäeval andis Hamas Punasele Ristile üle ka neli Gazas vangistuses hukkunud Iisraeli pantvangi surnukeha.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: CNN, The Times

