Oluline Ukraina sõjas teisipäeval, 14. oktoobril kell 5.50:

- Vene vägede rünnakus Harkivile sai viga vähemalt neli inimest;

- Ukrainas toimus viimase ööpäeva jooksul 166 lahingut;

- Zelenski rääkis Tomahawkide hankimise võimalikest rahastusallikatest.

Vene vägede rünnakus Harkivile sai viga vähemalt neli inimest

Venemaa ründas esmaspäeva hilisõhtul Harkivit juhitavate lennukipommidega, viga sai vähemalt neli inimest.

Harkivis kõlasid õhuhäiresireenid ja kuulda oli plahvatusi. Hiljem teatasid võimud, et rünnakus sai viga vähemalt neli inimest ning mitu linnaosa jäi elektrita, vahendas Ukrainska Pravda.

Ukrainas toimus viimase ööpäeva jooksul 166 lahingut

Ukraina relvajõudude teatel registreeriti rindel viimase ööpäeva jooksul 166 kokkupõrget, kõige tulisem on olukord Pokrovski suunal.

Ukraina jaoks on olukord kõige keerulisem Pokrovski suunal, kuid Venemaa jätkab aktiivset tegevust ka teistes idarinde piirkondades.

Pokrovski suunas peeti 52 lahingut, Lõmani kandis toimus 12 lahingut. Lahingud käivad ka Dnipropetrovski oblasti idaosas. Kupjanski suunas ründas Vene armee viis korda, Kostjantõnivka suunas tegi vaenlane 21 rünnakut Ukraina vägede positsioonidele. Mujal oli rünnakuid vähem, vahendas Ukrainska Pravda.

Zelenski rääkis Tomahawkide hankimise võimalikest rahastusallikatest

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles esmaspäeval ühisel pressikonverentsil Euroopa Liidu välispoliitikajuhi Kaja Kallasega, et võimalik rahastus rakettide Tomahawk tarnimiseks Ukrainale võiks tulla kolmest allikast.

President tõi välja NATO Ukraina esmavajaduste programmi PURL, Ühendriikidega läbiräägitava niiöelda megatehingu ja külmutatud Vene varad.

"Üks võimalus on NATO PURL programm. Selle mehhanismi kaudu ostab NATO oma vahenditega Ühendriikidelt erinevaid relvatüüpe ja annab seejärel meile üle selle, mida vajame," rääkis Zelenski.

"Teine potentsiaalne allikas on suur kahepoolne leping Ühendriikidega ehk niinimetatud megatehing, mille üle läbirääkimised alles käivad. Võimalus on otseost selle tehingu kaudu. See on suur ettevõtmine ja selleni on veel pikk tee minna," jätkas Zelenski.

Zelenskõi lisas, et Tomahawkide ostmiseks saaks kasutada ka külmutatud Vene varadest saadavaid vahendeid.

"See on kindlasti hea variant," ütles president, kuid lisas, et on veel liiga vara arutada potentsiaalsete tarnete täpseid koguseid või tingimusi.

USA president Donald Trump ähvardas hiljuti anda Ukrainale pikamaa tiibraketid Tomahawk, kui Venemaa režiimi juht Vladimir Putin keeldub jätkuvalt rahukõnelustest ega lõpeta sõda.

Tiibrakettide Tomahawk lennuulatus on 2500 kilomeetrit, mis on piisavalt pikk, et tabada sügavat Venemaa sisemust, sealhulgas Moskvat.