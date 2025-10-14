X!

Vene vägede rünnakus Harkivile sai viga vähemalt neli inimest

Välismaa
Venemaa jätkab Ukraina linnade pommitamist
Venemaa jätkab Ukraina linnade pommitamist Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Nina Liashonok
Välismaa

Venemaa ründas esmaspäeva hilisõhtul Harkivit juhitavate lennukipommidega, viga sai vähemalt neli inimest. Ukrainas toimus viimase ööpäeva jooksul 166 lahingut.

Oluline Ukraina sõjas teisipäeval, 14. oktoobril kell 5.50:

- Vene vägede rünnakus Harkivile sai viga vähemalt neli inimest;

- Ukrainas toimus viimase ööpäeva jooksul 166 lahingut;

- Zelenski rääkis Tomahawkide hankimise võimalikest rahastusallikatest.

Vene vägede rünnakus Harkivile sai viga vähemalt neli inimest

Venemaa ründas esmaspäeva hilisõhtul Harkivit juhitavate lennukipommidega, viga sai vähemalt neli inimest. 

Harkivis kõlasid õhuhäiresireenid ja kuulda oli plahvatusi. Hiljem teatasid võimud, et rünnakus sai viga vähemalt neli inimest ning mitu linnaosa jäi elektrita, vahendas Ukrainska Pravda.  

Ukrainas toimus viimase ööpäeva jooksul 166 lahingut

Ukraina relvajõudude teatel registreeriti rindel viimase ööpäeva jooksul 166 kokkupõrget, kõige tulisem on olukord Pokrovski suunal.

Ukraina jaoks on olukord kõige keerulisem Pokrovski suunal, kuid Venemaa jätkab aktiivset tegevust ka teistes idarinde piirkondades. 

Pokrovski suunas peeti 52 lahingut, Lõmani kandis toimus 12 lahingut. Lahingud käivad ka Dnipropetrovski oblasti idaosas. Kupjanski suunas ründas Vene armee viis korda, Kostjantõnivka suunas tegi vaenlane 21 rünnakut Ukraina vägede positsioonidele. Mujal oli rünnakuid vähem, vahendas Ukrainska Pravda. 

Zelenski rääkis Tomahawkide hankimise võimalikest rahastusallikatest

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles esmaspäeval ühisel pressikonverentsil Euroopa Liidu välispoliitikajuhi Kaja Kallasega, et võimalik rahastus rakettide Tomahawk tarnimiseks Ukrainale võiks tulla kolmest allikast.

President tõi välja NATO Ukraina esmavajaduste programmi PURL, Ühendriikidega läbiräägitava niiöelda megatehingu ja külmutatud Vene varad.

"Üks võimalus on NATO PURL programm. Selle mehhanismi kaudu ostab NATO oma vahenditega Ühendriikidelt erinevaid relvatüüpe ja annab seejärel meile üle selle, mida vajame," rääkis Zelenski.

"Teine potentsiaalne allikas on suur kahepoolne leping Ühendriikidega ehk niinimetatud megatehing, mille üle läbirääkimised alles käivad. Võimalus on otseost selle tehingu kaudu. See on suur ettevõtmine ja selleni on veel pikk tee minna," jätkas Zelenski.

Zelenskõi lisas, et Tomahawkide ostmiseks saaks kasutada ka külmutatud Vene varadest saadavaid vahendeid.

"See on kindlasti hea variant," ütles president, kuid lisas, et on veel liiga vara arutada potentsiaalsete tarnete täpseid koguseid või tingimusi.

USA president Donald Trump ähvardas hiljuti anda Ukrainale pikamaa tiibraketid Tomahawk, kui Venemaa režiimi juht Vladimir Putin keeldub jätkuvalt rahukõnelustest ega lõpeta sõda.

Tiibrakettide Tomahawk lennuulatus on 2500 kilomeetrit, mis on piisavalt pikk, et tabada sügavat Venemaa sisemust, sealhulgas Moskvat.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Ukrainska Pravda, BNS

Samal teemal

harivad vestlused

ela omadele kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

05:57

Vene vägede rünnakus Harkivile sai viga vähemalt neli inimest

04:51

Kaitsepolitsei eelarve väheneb, välisluureameti oma jätkab tõusu

00:21

Island röövis Prantsusmaalt punkte, Rootsi kaotas kolmanda mängu järjest

13.10

Noored Prantsusmaa tähed lõid Eestile kuus väravat

13.10

Hein käis jalgpallimuuseumis: Ödegaardi ja Neueri särgid on mulle hiigelväärtusega

13.10

Raudsik: on väga ebatõenäoline, et Iisrael ja Hamas nõustuvad kõigi rahuleppe punktidega

13.10

Mets enne aasta viimast kodumängu: peame maksimumi välja pigistama

13.10

Iisraeli ekspoliitik: Netanyahu kavatseb ilmselt rünnata veel kord Iraani

13.10

Prantsusmaal on süvenemas poliitiline kriis

13.10

Nobeli rahupreemia on läbi aastakümnete võitnud mitmed värvikad isikud

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

13.10

ISW: Vene püssimehed Saatse saapas viitab uuele faasile Vene-NATO vastasseisus

13.10

Sõja 1328. päev: Trump ähvardas Putinit Tomahawkide andmisega Ukrainale Uuendatud

13.10

Birgit Sarrap: isa armastas vahel alkoholi natuke rohkem kui oma peret

13.10

Arstide mediaankuupalk koos kõigi lisatasudega oli 5115 eurot

13.10

Hamas vabastas kõik 20 pantvangi Uuendatud

13.10

MTV lõpetab muusikavideote näitamise

13.10

Arstide seast teenivad enim suu-, näo- ja lõualuukirurgid

13.10

Seadusemuudatuse korral saaks Saatse saapa ümbersõidu ehitus alata 2026. aastal Uuendatud

13.10

Kallas: Euroopa riikide õhupiiri rikkudes mängib Venemaa sõjaga

11.10

Piirivalve juht: Saatse saapa juures liikusid relvastatud grupid

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

00:21

Island röövis Prantsusmaalt punkte, Rootsi kaotas kolmanda mängu järjest

13.10

Noored Prantsusmaa tähed lõid Eestile kuus väravat

13.10

Hein käis jalgpallimuuseumis: Ödegaardi ja Neueri särgid on mulle hiigelväärtusega

13.10

Mets enne aasta viimast kodumängu: peame maksimumi välja pigistama

loe: kultuur

13.10

Kuressaare Laurentiuse kiriku 25 aastat kestnud ehitustööd jõudsid lõpule

13.10

Galerii: akvarellikunstnikud avasid Raplas suure ülevaatenäituse

13.10

Märt Kivi: tänu Heino Parsile on eesti animatsioon väga ainulaadne

13.10

Rain Rannu mängufilm "Uus raha" kogus avanädalavahetusel ligi 7500 vaatajat

loe: eeter

13.10

Synne Valtri: mu esimene esinemine toimus nelja-aastaselt Keila rongis

13.10

ERR-i kanalid tähistavad Heino Parsi 100. sünniaastapäeva

13.10

ETV2 kultuurisügise avab "Plekktrumm"

13.10

Galerii ja videod: R2 minilaivil astus üles Getter Jaani

Raadiouudised

13.10

Viljandis asetati täna nurgakivi spaa- ja konverentsihotellile

13.10

Nädalavahetusel toimus Võrumaal avatud saunade nädalalõpp

13.10

Päevakaja (13.10.2025 18:00:00)

13.10

Raadiouudised (13.10.2025 15:00:00)

13.10

Raadiouudised (13.10.2025 12:00:00)

13.10

Äriturismi soodustava konverentsikeskuse jaoks riigil raha ei ole

13.10

Egiptuses algab Gaza-teemaline tippkohtumine

13.10

Raadiouudised (13.10.2025 09:00:00)

12.10

Põhja-Pärnumaa opositsioon soovib tühistada tuuleparkide eriplaneeringu

12.10

Ida-Viru sai 5 ja Lääne-Virumaa 15 uut kerksuskeskust

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo