X!

Belgia sai kätte esimesed USA hävitajad F-35

Välismaa
Belgia sai kätte esimesed USA hävitajad F-35
Belgia sai kätte esimesed USA hävitajad F-35 Autor/allikas: SCANPIX/AFP/JOHN THYS
Välismaa

Belgia sai kätte esimesed Ühendriikidest tellitud hävitajad F-35 ja see on oluline ka Ukrainale, sest võib kiirendada hävitajate F-16 tarnimist, kirjutab väljaanne Militarnõi.

Belgia piloodid said mitu kuud väljaõpet Ameerika õhuväebaasis Arizonas. Seejärel toimetati hävitajad Belgias asuvasse Florennesi baasi.

Belgia tellis 34 sellist hävitajat juba 2018. aastal, et asendada lennukeid F-16. Hiljem suurendati tellimust 45 ühikuni. Eeldatakse, et F-16 täielik asendamine toimub enne 2028. aastat.

"Praegu on uue lennuki esialgse lahinguvalmiduse saavutamine piiratud operatsioonide läbiviimise võimalusega planeeritud 2027. aasta keskpaigaks ja täielik lahinguvalmidus on planeeritud 2030. aasta lõpuks," seisab artiklis.

Belgia on ka üks riikidest, mis lubas Ukrainale hävitajaid F-16. Vastuvõetud hävitajad F-35 peavad need lennukid asendama. Riigi valitsus on korduvalt öelnud, et F-16 tarned sõltuvad otseselt Belgia õhujõududele F-35 kättesaamise ajast.

Belgia plaanib 2028. aastaks Ukrainale üle anda kuni 30 hävitajat F-16. Aprillis ütles riigi peaminister, et 2025. aastal tarnitakse kaks hävitajat ja 2026. aastal veel kaks.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS

Samal teemal

ela omadele kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

09:20

Raadiouudised (14.10.2025 09:00:00)

09:11

Eesti malenaiskond mängis EM-i eelviimases voorus Tšehhiga viiki

09:00

Martti Krass: kui investeeringud seisavad, seisab ka Eesti

08:58

Kuuendat korda Jaapanis tuuritanud Curly Strings: "Kauges külas" murrab barjääre

08:55

Uitmõtted käivitavad loomingu

08:36

EM-pronksi alistanud Eesti judotalent tuli Peruus teiseks

08:08

Otse kell 12: Tallinna linnavalitsuse pressikonverents

08:05

Arvustus. "Üksinda" kui uksepaotus koolinoorte mäslevasse sisemaailma

08:05

KUULA | "Võimla" võtab kokku tiheda spordinädalavahetuse

08:00

Kultuuri kodu | Malle Leisi loomingust leiab iga vaataja endale midagi

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

13.10

ISW: Vene püssimehed Saatse saapas viitab uuele faasile Vene-NATO vastasseisus

13.10

Birgit Sarrap: isa armastas vahel alkoholi natuke rohkem kui oma peret

13.10

Sõja 1328. päev: Trump ähvardas Putinit Tomahawkide andmisega Ukrainale Uuendatud

13.10

Arstide mediaankuupalk koos kõigi lisatasudega oli 5115 eurot

13.10

Hamas vabastas kõik 20 pantvangi Uuendatud

13.10

MTV lõpetab muusikavideote näitamise

13.10

Arstide seast teenivad enim suu-, näo- ja lõualuukirurgid

13.10

Seadusemuudatuse korral saaks Saatse saapa ümbersõidu ehitus alata 2026. aastal Uuendatud

13.10

Kallas: Euroopa riikide õhupiiri rikkudes mängib Venemaa sõjaga

13.10

Holland võttis julgeolekule viidates üle Hiina firmale kuuluva kiibitootja

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

09:11

Eesti malenaiskond mängis EM-i eelviimases voorus Tšehhiga viiki

08:36

EM-pronksi alistanud Eesti judotalent tuli Peruus teiseks

08:05

KUULA | "Võimla" võtab kokku tiheda spordinädalavahetuse

00:21

Island röövis Prantsusmaalt punkte, Rootsi kaotas kolmanda mängu järjest

loe: kultuur

08:05

Arvustus. "Üksinda" kui uksepaotus koolinoorte mäslevasse sisemaailma

08:00

Kultuuri kodu | Malle Leisi loomingust leiab iga vaataja endale midagi

13.10

Kuressaare Laurentiuse kiriku 25 aastat kestnud ehitustööd jõudsid lõpule

13.10

Galerii: akvarellikunstnikud avasid Raplas suure ülevaatenäituse

loe: eeter

08:58

Kuuendat korda Jaapanis tuuritanud Curly Strings: "Kauges külas" murrab barjääre

08:00

Galerii ja video: R2 minilaivil kõlas Maria Kallastu uus singel "DDG"

13.10

Synne Valtri: mu esimene esinemine toimus nelja-aastaselt Keila rongis

13.10

ERR-i kanalid tähistavad Heino Parsi 100. sünniaastapäeva

Raadiouudised

13.10

Nädalavahetusel toimus Võrumaal avatud saunade nädalalõpp

13.10

Päevakaja (13.10.2025 18:00:00)

13.10

Viljandis asetati täna nurgakivi spaa- ja konverentsihotellile

13.10

Raadiouudised (13.10.2025 15:00:00)

13.10

Raadiouudised (13.10.2025 12:00:00)

13.10

Äriturismi soodustava konverentsikeskuse jaoks riigil raha ei ole

13.10

Egiptuses algab Gaza-teemaline tippkohtumine

13.10

Raadiouudised (13.10.2025 09:00:00)

12.10

Põhja-Pärnumaa opositsioon soovib tühistada tuuleparkide eriplaneeringu

12.10

Ida-Viru sai 5 ja Lääne-Virumaa 15 uut kerksuskeskust

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo