Belgia sai kätte esimesed USA hävitajad F-35

Belgia sai kätte esimesed Ühendriikidest tellitud hävitajad F-35 ja see on oluline ka Ukrainale, sest võib kiirendada hävitajate F-16 tarnimist, kirjutab väljaanne Militarnõi.

Belgia piloodid said mitu kuud väljaõpet Ameerika õhuväebaasis Arizonas. Seejärel toimetati hävitajad Belgias asuvasse Florennesi baasi.

Belgia tellis 34 sellist hävitajat juba 2018. aastal, et asendada lennukeid F-16. Hiljem suurendati tellimust 45 ühikuni. Eeldatakse, et F-16 täielik asendamine toimub enne 2028. aastat.

"Praegu on uue lennuki esialgse lahinguvalmiduse saavutamine piiratud operatsioonide läbiviimise võimalusega planeeritud 2027. aasta keskpaigaks ja täielik lahinguvalmidus on planeeritud 2030. aasta lõpuks," seisab artiklis.

Belgia on ka üks riikidest, mis lubas Ukrainale hävitajaid F-16. Vastuvõetud hävitajad F-35 peavad need lennukid asendama. Riigi valitsus on korduvalt öelnud, et F-16 tarned sõltuvad otseselt Belgia õhujõududele F-35 kättesaamise ajast.

Belgia plaanib 2028. aastaks Ukrainale üle anda kuni 30 hävitajat F-16. Aprillis ütles riigi peaminister, et 2025. aastal tarnitakse kaks hävitajat ja 2026. aastal veel kaks.