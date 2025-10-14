Pakkumine võib tuleval aastal naftaturul nõudlusega sammu pidada

Naftat Eksportivate Riikide Organisatsiooni ja sellega koostööd tegevate riikide ühenduse OPEC+ liikmed suurendavad tootmist ja OPEC eeldab, et pakkumine ei hakka järgmisel aastal olulisel määral nõudlust ületama.

OPEC+ otsustas osa tootmiskärpeid lõpetada varem, kui esialgu plaanitud. Seejärel kardeti ülepakkumist, mis avaldas survet naftahindadele.

Oma igakuises aruandes teatas OPEC, et maailmamajandus näitab jätkuvalt tugevaid kasvumärke ning säilitas oma prognoosi, et globaalne nõudlus kasvab sel aastal 1,3 miljoni barreli võrra päevas. Järgmisel aastal peaks kasv olema veidi kiirem.

"2025. aasta kolmandas kvartalis avaldatud globaalne majandusdünaamika koos USA ja Jaapani teise kvartali kasvu ülespoole korrigeerimisega ning tugevad andmed Indiast ja Hiinast kinnitavad stabiilset üleilmselt kasvamise väljavaadet," teatas OPEC.

Oma aruandes teatas kartell, et OPEC+ suurendas septembris naftatoodangut 630 000 barreli võrra päevas, 43,05 miljoni barrelini päevas. OPEC eeldab, et 2026. aastal jääb nõudlus 43,1 miljoni barrelini päevas.

Kui OPEC jätkab tootmist septembrikuu tasemel, kujuneks puudujäägiks 50 000 barrelit päevas. Eelmise kuu aruandes prognoositi, et 2026. aastal kujuneks puudujäägiks 700 000 barrelit päevas, kui kartell jätkab tootmist augustikuises tempos.

Naftahinnad on viimasel ajal ülepakkumise kartuses langenud. Rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind oli teisipäeva hommikul umbes 63 dollarit barreli kohta. USA-s kaubeldava toornafta WTI hind on langenud alla 60 dollari piiri.

Reutersi küsitletud analüütikute hinnangul võib turg 2026. aastal seista silmitsi 1,6 miljoni barreli suuruse ülepakkumisega. Lisaks OPEC-i liikmetele suurendavad tootmist ka USA, Brasiilia ja teised naftatootjad. USA energiahiiglane Exxon eeldab samas, et ülepakkumine on tõenäoliselt lühiajaline probleem.