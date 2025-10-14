Majandusministeerium kolib kinnisvarakulude kärpimiseks allasutusi kokku

Praegu Riigi Kinnisvara AS-i (RKAS) peahoones Tallinna kesklinnas Tartu maanteel tegutsev ohutusjuurdluse keskus kolis sinna 2021. aastal, kuid tuleva aasta alguses tuleb neil taas kontoripinda vahetada. Uueks asukohaks on tööinspektsiooni ruumid.

MKM-i avalike suhete juht Laura Laaster ütles ERR-ile, et tulenevalt valitsuse seatud kokkuhoiueesmärkidest on MKM-i valitsemisalas otsitud võimalusi kulusid, sealhulgas kinnisvarakulusid vähendada.

Kui praegu on ohutusjuurdluse keskuse kasutada 168 ruutmeetrit kontoripinda, siis Mustamäel tööinspektsiooni ruumides saavad nad tegutsemiseks 75-ruutmeetrise kontori. Et uut kaasüürnikku ära mahutada, on ka tööinspektsioon oma pinda kokku tõmmanud.

"Lisaks kolime uuest aastast ka riikliku lepitaja kantselei töötukassa ruumidesse ja nii saame loobuda vanalinnas asuvast kontoripinnast," lisas Laaster.

Need muudatused aitavad ministeeriumil Laasteri sõnul kokku hoida vähemalt 20 000 eurot aastas.

RKAS-i kommunikatsioonijuht Annely Jõgeva sõnul ei ole neil plaanis kogu Tartu maantee hoonet tühjaks kolida ning ohutusjuurdluse keskusest tühjaks jäänud pinnale soovitakse leida uus üürnik.

"Töö selles osas käib," lisas Jõgeva.