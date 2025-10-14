Kell 20 ETV "Valimisstuudios": suur Tallinna debatt

Kui mõistlikult on korraldatud pealinna liiklus? Milline peaks tulevikus olema linna juhtimine? Kuidas läheb eestikeelsele haridusele üleminek Tallinna koolides?

Stuudios on Mihhail Kõlvart (Keskerakond), Aleksei Jašin (Eesti 200), Maris Lauri (Reformierakond), Jevgeni Ossinovski (Sotsiaaldemokraatlik erakond), Urmas Reinsalu (Isamaa), Martin Helme (EKRE), Lavly Perling (Parempoolsed) ja Rasmus Lahtvee (Rohelised).

"Valimisstuudio" algab ETV-s kell 20 ja jätkub pärast "Aktuaalset kaamerat" ja spordiuudiseid. Saatejuhid on Liisu Lass ja Andres Kuusk.