Deepstate: Vene vägi vallutas Donetski oblastis kolm asulat

Ukraina sõjaväelased osalevad õppustel
Ukraina sõjaväelased osalevad õppustel Autor/allikas: SCANPIX/AP
Vene väed vallutasid Ida-Ukrainas asuvas Donetski oblastis kolm asulat, teatasid ööl vastu kolmapäeva rindeolukorda jälgiva projekti Deepstate analüütikud.

Oluline Ukraina sõjas kolmapäeval, 15. oktoobril kell 5.50:

- Trump ja Zelenski võivad kohtumisel arutada ka Tomahawkide küsimust;

- Venemaa on Ukrainas kaotanud tuhandeid lahingutanke.

Vene väed vallutasid Ida-Ukrainas asuvas Donetski oblastis kolm asulat, teatasid ööl vastu kolmapäeva rindeolukorda jälgiva projekti Deepstate analüütikud.

"Vaenlane okupeeris Perestroika, Komari ja Mirnoje ning liikus edasi ka Ivanovka ja Voskresenka lähedal," teatas Deepstate. 

Trump ja Zelenski võivad kohtumisel arutada ka Tomahawkide küsimust

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kohtub reedel Valges Majas oma USA kolleegi Donald Trumpiga. Trump on varasemalt vihjanud, et USA võib kaaluda Tomahawkide tarnimist Ukrainale. 

Trump kohtus teisipäeval Valges Majas Argentina presidendi Javier Mileiga ja ütles, et arutab kohtumisel Zelenskiga relvade tarneid, sealhulgas Tomahawke. 

"Kuulge, ma olen väga pettunud, sest mul olid Vladimir Putiniga väga head suhted. Ilmselt need on siiani olemas. Ma ei tea, miks ta seda sõda jätkab. Sellest sõjast on saanud tema jaoks tõeline katastroof. Ta oleks pidanud selle sõja võitma ühe nädalaga, varsti algab tema neljas sõja-aasta," rääkis Trump.  

Trump ütles, et ta teab, et Zelenski ütleb kohtumisel, et tal on vaja relvi. 

"Ta tahaks Tomahawke. Kõik tahavad Tomahawke. Ja meil on palju Tomahawke," rääkis Trump. 

Tomahawk on pikamaa tiibrakett, mis on mõeldud täppislöökideks maasihtmärkide vastu. Selle lennuulatus on 1600–2500 kilomeetrit. Tomahawkide lennuulatus hõlmaks seega ka Moskvat ja Peterburi.

Venemaa on Ukrainas kaotanud tuhandeid lahingutanke

Agressorriik Venemaa on täiemahulise sõja algusest Ukraina vastu kandnud märkimisväärseid kaotusi – nii personali kui ka varustuse osas, vahendas kolmapäeval portaal Unian, mille andmeil on Moskva muu hulgas kaotanud tuhandeid lahingutanke.

Anonüümsust palunud kõrge NATO ametniku sõnul on Venemaa kaotanud 4000–9000 lahingutanki ja 20 000 soomusmasinat.

"Ja nad kasutasid üsna aktiivselt Nõukogude varusid, võttes osadeks tehnikat, et hoida Nõukogude süsteeme töökorras. Paljudel juhtudel ei jäänud enam ühtegi vana sõidukit selliseks lammutamiseks," märkis NATO ametnik.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Ukrainska Pravda, BNS

hea teada

