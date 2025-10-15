Oluline Ukraina sõjas kolmapäeval, 15. oktoobril kell 13.01:

- Deepstate: Vene vägi vallutas Donetski oblastis kolm asulat;

- Trump ja Zelenski võivad kohtumisel arutada ka Tomahawkide küsimust;

- Venemaa on Ukrainas kaotanud tuhandeid lahingutanke.

Meedia: Ukraina ründas taas Ufaas asuvat rafineerimistehast

Sotsiaalmeediakanal Special Kherson Cat vahendas kolmapäeval, et Ukraina droonid ründasid Ufaas asuvat rafineerimistehast.

️ Just now, Russian oil refinery complex Bashneft in Ufa — 1,400 km from the frontline was targeted by drones.



Bashneft has a total capacity around 23-26 million tons per year. It is a complex of three oil refineries located right next to each other:

•Ufimsky refinery (UNPZ)… pic.twitter.com/TYsBizHlzQ — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) October 15, 2025

Rünnak oli sihitud Bashnafta-UNPZ tehase vastu Ufaas, mis on Venemaa olulisemaid rafineerimistehaste keskuseid. Tehas asub umbes 1400 kilomeetri kaugusel praegusest rindejoonest Ukrainas.

Ukraina ründas sama tehast ka möödunud nädalavahetusel.

Deepstate: Vene vägi vallutas Donetski oblastis kolm asulat

Vene väed vallutasid Ida-Ukrainas asuvas Donetski oblastis kolm asulat, teatasid ööl vastu kolmapäeva rindeolukorda jälgiva projekti Deepstate analüütikud.

"Vaenlane okupeeris Perestroika, Komari ja Mirnoje ning liikus edasi ka Ivanovka ja Voskresenka lähedal," teatas Deepstate.

Ukraina sõjaväelased osalevad õppustel Autor/allikas: SCANPIX/AP

Trump ja Zelenski võivad kohtumisel arutada ka Tomahawkide küsimust

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kohtub reedel Valges Majas oma USA kolleegi Donald Trumpiga. Trump on varasemalt vihjanud, et USA võib kaaluda Tomahawkide tarnimist Ukrainale.

Trump kohtus teisipäeval Valges Majas Argentina presidendi Javier Mileiga ja ütles, et arutab kohtumisel Zelenskiga relvade tarneid, sealhulgas Tomahawke.

"Kuulge, ma olen väga pettunud, sest mul olid Vladimir Putiniga väga head suhted. Ilmselt need on siiani olemas. Ma ei tea, miks ta seda sõda jätkab. Sellest sõjast on saanud tema jaoks tõeline katastroof. Ta oleks pidanud selle sõja võitma ühe nädalaga, varsti algab tema neljas sõja-aasta," rääkis Trump.

Trump ütles, et ta teab, et Zelenski ütleb kohtumisel, et tal on vaja relvi.

"Ta tahaks Tomahawke. Kõik tahavad Tomahawke. Ja meil on palju Tomahawke," rääkis Trump.

Tomahawk on pikamaa tiibrakett, mis on mõeldud täppislöökideks maasihtmärkide vastu. Selle lennuulatus on 1600–2500 kilomeetrit. Tomahawkide lennuulatus hõlmaks seega ka Moskvat ja Peterburi.

Venemaa on Ukrainas kaotanud tuhandeid lahingutanke

Agressorriik Venemaa on täiemahulise sõja algusest Ukraina vastu kandnud märkimisväärseid kaotusi – nii personali kui ka varustuse osas, vahendas kolmapäeval portaal Unian, mille andmeil on Moskva muu hulgas kaotanud tuhandeid lahingutanke.

Anonüümsust palunud kõrge NATO ametniku sõnul on Venemaa kaotanud 4000–9000 lahingutanki ja 20 000 soomusmasinat.

"Ja nad kasutasid üsna aktiivselt Nõukogude varusid, võttes osadeks tehnikat, et hoida Nõukogude süsteeme töökorras. Paljudel juhtudel ei jäänud enam ühtegi vana sõidukit selliseks lammutamiseks," märkis NATO ametnik.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1070 sõdurit

Ukraina relvajõudude kolmapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 126 220 (võrdlus eelmise päevaga 1070);

- tankid 11259 (+3);

- jalaväe lahingumasinad 23 347 (+2);

- suurtükisüsteemid 33 671 (+43);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1520 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 1227 (+2);

- lennukid 427 (+0);

- kopterid 346 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 70 021 (+389);

- tiibraketid 3859 (+0);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 64 329 (+141);

- eritehnika 3977 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.