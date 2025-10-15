X!

Portugali paremäärmuslik partei ei saanud kohalikel valimistel oodatud tulemust

Portugali parempartei Chega liider Andre Ventura.
Portugali parempartei Chega liider Andre Ventura. Autor/allikas: SCANPIX / EPA / JOSE SENA GOULAO
Portugalis toimusid pühapäeval kohalike omavalitsuste valimised, kus suurima häältesaagi sai Sotsiaaldemokraatlik Partei. Paremäärmuslik Chega erakond kindlustas küll oma esimesed linnapeakohad, kuid ennustatud tulemust ei saavutanud.

Valitsev paremtsentristlik Sotsiaaldemokraatlik Partei (SDP) võitis Portugali kohalikud valimised - tema kandidaadid olid võidukad 308 valimisringkonnast 136-s, sealhulgas ka suurimates linnades Lissabonis ja Portos. SDP peamine konkurent, vasaktsentristlik Sotsialistlik Partei võitis 128 ringkonnas.

Lissaboni linnapeana jätkab SDP liige Carlos Moedas, kes sai 30 000 häält rohkem kui 2021. aastal. Ta lubas juhtida stabiilset vähemusvalitsust, mis peab kõigiga läbirääkimisi, ka paremäärmusliku Chega parteiga.

"Kuid see tähendab ka suurt vastutust opositsioonile, sest Lissaboni rahvas oli hääletades selge: nad ei taha ebastabiilsust. Nad ei hääletanud selle poolt. See nõuab linna huvide seadmist parteide omadest ettepoole," vahendas Moedase sõnu portugali rahvusringhääling RTP.

Paremäärmuslik Chega partei saavutas häälteenamuse aga palju vähemates ringkondades, kui ennustati. Partei suutis võidu kindlustada ainult kolmes ringkonnas. Ka parteijuht Andre Ventura pidi ebaõnnestumist tunnistama.

"Oli ringkondi, kus meid lahutas esikohast 80 häält ja need olid suured ringkonnad. See oli Chega jaoks hea õhtu. See polnud see võit, mida me tahtsime, ka parlamendivalimistel oli nii. Aga me kasvame peatamatult. Täna siseneme uude faasi, milleks on omavalitsuse vastutus," rääkis Ventura RTP-le.

Lissaboni katoliikliku ülikooli politoloog José Tomaz Castello märkis Reutersile, et ootab huviga, kuidas Chega kohalikes omavalitsustes hakkama saab.

"See saab olema huvitav aeg, eriti Chega puhul. Saame näha, kas erakond osutub piisavalt tugevaks kohalikuks parteiks ja mitte ühemeheparteiks, sest Chega on seni olnud pigem ühemehepartei," sõnas Castello.

Toimetaja: Mait Ots

