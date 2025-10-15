OTSE kell 14: volinik Serafin riigikogu ees EL-i pikaajalisest eelarvest

ERR.ee vahendab toimuvat otseülekandes.

Euroopa Komisjoni eelarve, pettusevastase võitluse ja avaliku halduse volinik Piotr Serafin keskendub oma kõnes Euroopa Komisjoni ettepanekule järgmise eelarve välja töötamiseks, rääkides Euroopa ühistest väljakutsetest ja sellest, kuidas neid koostöös ja ELi eelarve abiga lahendada.

Serafini kõnele järgneb Euroopa Liidu asjade komisjoni algatusel olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Eesti valikud ja võimalused Euroopa Liidu 2028–2034 pikaajalises eelarves" arutelu, kus ettekande teevad rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna EL poliitika talituse juhataja Meelis Meigas ja Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Peeter Tali.

"Euroopa Liidu uue eelarve arutelu riiklikult tähtsa küsimusena on väga aja- ja otstarbekohane, sest valitsus on alustanud Eesti läbirääkimispositsioonide välja töötamist," lausus Tali. "ELi seitsmeaastane eelarve kujundab koos EL-i õigusloome, liikmesriikide poliitikate ja erasektori investeeringutega oluliselt seda, millises Euroopas elame 2030. aastate alguses – kui tugev on meie kaitse ja julgeolek, kui hästi on Eesti ühendatud ülejäänud Euroopaga ning kui kiiresti kasvab meie majandus."

Tali kõneleb oma ettekandes sellest, miks on EL-i eelarve Eestile oluline, aga ka poliitilistest seisukohtadest eelarve ettepaneku üle peetavatel läbirääkimistel ning riigikogu rollist Eesti huvide eest seismisel. Meelis Meigas annab ülevaate pikaajalise eelarve ettepanekutest, põhisuundadest ja valdkondadest, samuti seisukohtade koostamise protsessist Eestis.

Riigikogu liikmed võivad kummalegi ettekandjale esitada ühe küsimuse. Pärast ettekandeid toimuvad läbirääkimised, kus saavad sõna võtta esmalt fraktsioonide esindajad ja seejärel kõik riigikogu liikmed.