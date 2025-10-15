OTSE kell 8.30: riigieelarve kontrolli erikomisjon arutab uut eelarvet

Riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimehe Urmas Reinsalu (Isamaa) sõnul peab eelarvestrateegia olema läbipaistev ja toetama majanduse ning ühiskonna stabiilsust. "Praegune suund, kus defitsiit püsib mitmel aastal kõrgel tasemel ning tulevikku varjutab ebakindlus, ei anna investoritele ega inimestele kindlustunnet. Vajame vastutustundlikku rahanduspoliitikat, mis hoiab kontrolli all kulud, väldib peidetud maksutõuse ning tagab, et Eesti ei satu valusate sundvalikute ette," ütles Reinsalu.

Istungile on kutsutud rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna juhataja Raoul Lättemäe ja sama osakonna nõunik Tanel Steinberg, eelarvenõukogu esimees Peter Lõhmus, riigikontrolör Janar Holm ja Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuht Hando Sutter.

Istung jätkub kinnise päevakorrapunktiga, kus Riigikontrolli peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen ja auditijuht Silver Jakobson tutvustavad erikomisjonile kontrolliaruannet "Ühistranspordi korraldamine (maakondliku ühistranspordi järelaudit)".