Madagaskari president pidi võimu loovutama armee eliitüksusele

Madagaskari sõjaväe eliitüksus liitus protestijatega ning president Andry Rajoelina pidi riigist põgenema. Parlament hääletas teisipäeval presidendi tagandamise poolt ning seejärel teatas eliitüksuse juht, et hakkab ise riiki juhtima.

Madagaskaril puhkesid septembri lõpus meeleavaldused, mis kasvasid üle laiemaks noorte juhitud valitsusvastaseks liikumiseks. Möödunud nädalavahetusel liitus protestijatega sõjaväe eliitüksus CAPSAT, Rajoelina põgenes riigist.

Parlament hääletas ka presidendi tagandamise poolt ning seda kasutas ära sõjavägi.

"Oleme haaranud võimu," teatas eliitüksuse CAPSAT juht kolonel Michael Randrianirina. Ta ütles, et sõjavägi saadab laiali kõik institutsioonid peale parlamendi alamkoja.

Veidi hiljem ütles Randrianirina, et sõjaväe juhitav komitee hakkab koos üleminekuvalitsusega riiki juhtima. Uued valimised peaksid toimuma kahe aasta pärast.

Rajoelina proovis varem parlamendi alamkoda laiali saata. Sõjaväe juhtimisel saadeti nüüd laiali hoopis ülemkoda ehk senat, ülemkohus ja riiklik valimiskomisjon.

CAPSAT mängis otsustavat rolli ka Rajoelina võimule toonud 2009. aasta riigipöördes. Seekord mõistis Rajoelina aga viimase riigipöörde hukka.

Esmaspäeval tegi Rajoelina pöördumise ning teatas, et pidi oma turvalisuse huvides riigist põgenema. Asjaga kursis olevad allikad ütlesid uudisteagentuurile Reuters, et Rajoelina põgenes riigist Prantsusmaa sõjalennukiga.

Paljude protestijate arvates teenis Rajoelina oma ametiajal hoopis endise koloniaalvõimu ehk Prantsusmaa huve. Tuhanded protestijad lehvitasid Madagaskari lippe ja Jaapani sarjast "One Piece" pärit uuema põlvkonna protestilippu.

Sarnased võimude vastased meeleavaldused on hiljuti puhkenud ka mujal maailmas, näiteks Nepalis ja Marokos.

Paljud Madagaskari protestijad tervitasid Rajoelina tagandamist, mõned on tuleviku osas siiski ettevaatlikud.

"Nad peavad kiiresti andma võimu üle tsiviilvalitsusele ja korraldama valimised," ütles 68-aastane Rezafy Lova.

Madagaskar saavutas iseseisvuse 1960. aastal, seal elab umbes 30 miljonit inimest. Põllumajandusel on suur roll Madagaskari majanduses, valdav osa elanikkonnast elab vaesuses.