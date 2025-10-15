Läti kõige väärtuslikum ettevõte on neljandat aastat järjest Swedbank

Neljandat aastat järjest on Läti kõige väärtuslikum ettevõte Swedbank, selgub Nasdaq Riia börsi ja Prudentia poolt avaldatud 101 kõige väärtuslikuma ettevõtte nimekirjast .

Eelmise aastaga võrreldes on Swedbank Baltics oma väärtust kasvatanud 1,69 miljardi euro ehk peaaegu 40 protsendi võrra. Ettevõtte väärtus ulatub rekordilise 6,03 miljardi euroni.

Teise koha nimekirjas säilitas riigiettevõte AS Latvenergo, mis teatas oma ajaloo kõrgeimast väärtusest. Ettevõtte väärtus ulatub 4,57 miljardi euroni, mis on peaaegu 14 protsenti suurem võrreldes eelmise aastaga.

Kolmandal kohal on riigile kuuluv Läti Riigimetsad, väärtusega 1,41 miljardit eurot.

Nimekirja neljandal kohal on MikroTik, viiendal kohal Maxima ning kuuenda koha SEB pank. Nende järel tulevad Citadele pank, telekommunikatsiooniettevõte LMT, elektrivõrgu operaator Augstsprieguma tikls (AST) ning kümnendal kohal on Air Baltic.

Tänavuses nimekirjas on 14 uut tulijat. Kõige väärtuslikum neist on börsil noteeritud Eleving Group, mille väärtus on 194,7 miljonit eurot ja mis paikneb edetabelis 28. kohal.