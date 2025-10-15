Ringkonnakohus jättis veekeskuse uppumissurma asjas õigeksmõistva otsuse jõusse

Tallinna ringkonnakohus tühistas Pärnu maakohtu 20. jaanuari otsuse, millega mõisteti OÜ Tervise Paradiis ja selle vaneminstruktor õigeks, ainult kaitsjatasude hüvitamist puudutavas osas. Muus osas jättis kohus maakohtu otsuse muutmata.

11. märtsil 2023 uppus Tervise Paradiisi veekeskuse 4 meetri sügavusse basseini lükatud veekeskuse külastaja. Süüdistuse kohaselt ei saanud hätta sattunud klient õigeaegset ja kohast abi, mis oleks võinud ta päästa.

Tervise Paradiisi vaneminstruktorile Gert Kuusikule heideti süüdistuses ette seda, et ta määras puuduvat valveinstruktorit veekeskuses asendama inimese, kes töötas OÜ-s Tervise Paradiis mitte valveinstruktorina, vaid administraatorina. Süüdistuse kohaselt oli selle tulemusel veekeskuses valves inimene, kellel puudusid vajalik väljaõpe ja tekkinud olukorras tegutsemiseks vajalikud oskused.

Pärnu maakohus tegi 20. jaanuaril õigeksmõistva otsuse, millele esitasid apellatsioonid prokuratuur ja kannatanute esindaja.

Tallinna ringkonnakohus leidis aga sarnaselt maakohtuga, et Tervise Paradiisi vaneminstruktor hoolsuskohustust ei rikkunud ega vastuta veekeskuse kliendi surma eest.

Ringkonnakohus tõdes, et õigusaktid ega OÜ Tervise Paradiis siseregulatsioonid ei nõudnud valveinstruktorilt eelnevat väljaõpet. Seega ei rikkunud vaneminstruktor ka hoolsuskohustust, kui määras valveinstruktori kohustusi täitma töötaja, kes ei olnud mingit spetsiaalset koolitust läbinud.

Kuivõrd OÜ Tervise Paradiis süü sõltus omakorda sellest, kas etteheide vaneminstruktorile on põhjendatud, jäi muutmata ka OÜ Tervise Paradiis õigeksmõistmine.

Kuna ringkonnakohus jättis maakohtu õigeksmõistva otsuse muutmata, jäi muutmata ka tsiviilhagi läbi vaatamata jätmine – kriminaalmenetluse seadustik näeb kohustuslikuna ette, et õigeksmõistva otsuse tegemisel tuleb tsiviilhagi jätta läbi vaatamata.

Ringkonnakohus korrigeeris maakohtu otsust vaid OÜ Tervise Paradiis kasuks välja mõistetud õigusabikulude osas.

Kohtuotsus ei ole jõustunud, kassatsioonkaebus Riigikohtule on võimalik esitada 30 päeva jooksul.