Valimistel on hääle andnud 17,3 protsenti valijatest

Solarise keskuses asuv valimisjaoskond
Solarise keskuses asuv valimisjaoskond Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Kolmapäeva kella 20 seisuga oli kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel hääletanud jaoskonnas 57 727 ja interneti teel 115 559 valijat. Kogu Eesti peale kokku on hääletamas käinud 17,3 protsenti valijatest, teatas riigi valimisteenistus.

E-hääletamine kestab ööpäevaringselt kuni laupäeva, 18. oktoobri õhtuni kell 20.

Neljapäeval saab valdade ja linnade ning Tallinna linnaosade keskustes hääletada kella 12-st 20-ni. Neljapäev on ühtlasi viimane päev, mil valija saab minna ükskõik millisesse parasjagu avatud valimisjaoskonda üle Eesti ja anda hääl enda valimisringkonna kandidaadi poolt.

Reedest on avatud kõik 356 valimisjaoskonda üle Eesti. Valimispäeval, 19. oktoobril on avatud kõik valimisjaoskonnad kella 9-st 20-ni.

Hääletamisõigus on kohalikel valimistel vähemalt 16-aastastel valijatel, kelle rahvastikuregistrisse kantud elukoht asub vastavas vallas või linnas. Lisaks Eesti kodanikele on hääletamisõigus Eestis elavatel Euroopa Liidu kodanikel ja Eestis pikaajalise elaniku elamisloa alusel elavatel kodakondsuseta isikutel.

Toimetaja: Marko Tooming

