Trump: Ukraina soovib pealetungile asuda

"Me räägime... Ma teen selle kohta otsuse, aga nemad tahaksid pealetungile asuda ja me peame selle kohta otsuse langetama," ütles Trump kolmapäeval ajakirjanikele Valge Maja Ovaalkabinetis.

Zelenski kohtub Trumpiga Washingtonis Valge Maja kutsel 17. oktoobril. See visiit oleks juba viies kahe riigipea kohtumine pärast Trumpi ametisse naasmist tänavu jaanuaris. Zelenski ja Trump kohtusid viimati New Yorgis ÜRO Peaassamblee ajal 23. septembril.

Trump ei täpsustanud, milline võiks olla Ukraina ründetaktika, kuid ta on varem maininud võimalust varustada Ukrainat pikamaa tiibrakettidega Tomahawk, mis on võimelised tabama sihtmärke 1600–2500 kilomeetri kaugusel.

Trump ütles, et USA kaalub lisaks Tomahawkidele ka teisi võimalusi. Ta ei täpsustanud, millised need võimalused on.

Oma märkustes seadis USA president kahtluse alla ka Venemaa sõjalise jõu. Venemaa režiimi juhil Vladimir Putinile suunatud kommentaarides kutsus Trump Venemaad üles sõlmima rahuleping ja ütles, et pikaleveninud konflikt kahjustab Moskva kuvandit suurvõimuna.

"Kõik, mida me president Putinilt tahame, on see, et ta lõpetaks selle: lõpetaks ukrainlaste tapmise ja venelaste kiusamise, sest ta tapab palju venelasi. Jällegi, see ei tee teda heaks," ütles Trump.

"See on sõda, mille ta oleks pidanud võitma ühe nädalaga, ja nüüd on tal käsil neljas ametiaasta. See ei pane seda suurt niinimetatud sõjamasinat heas valguses paistma. Aga ta võiks kokkuleppele jõuda. Me oleme nõus kokkuleppele jõudma. Ma arvasin, et meil on kokkulepe," pajatas Trump.

Trump viitas sellega ilmselt oma augustikuisele tippkohtumisele Putiniga Alaskal, mis tema sõnul tähistas toona suurt läbimurret rahuprotsessis, hoolimata sellest, et relvarahu kokkulepet ei saavutatud, märkis The Kyiv Independent. Pärast kohtumist rahuläbirääkimised lagunesid, peamiselt Kremli keeldumise tõttu Zelenskiga kohtuda.

Sellegipoolest omistas Trump oma 15. oktoobri märkustes viivituse Putini ja Zelenski isiklikule vaenule, öeldes, et kahe juhi vastastikune vihkamine on rahuprotsessis takistus.

Trumpi ja Zelenski kohtumine järgneb kahele telefonikõnele nende vahel Ukraina õhutõrje ja pikamaavõimekuse kohta pärast Venemaa rünnakute eskaleerumist. Kuigi Kreml on väitnud, et Tomahawkide tarnimine Ukrainale kujutaks endast dramaatilist eskalatsiooni täiemahulises sõjas, kasutab Venemaa regulaarselt pikamaarakette Ukraina linnade ja kriitilise infrastruktuuri ründamiseks.

"Me näeme ja kuuleme, et Venemaa kardab, et ameeriklased võivad meile Tomahawke tarnida, mis annab märku, et selline surve võiks olla rahu saavutamisel tõhus," ütles Zelenski oma õhtuses pöördumises 12. oktoobril.

Zelenski: Ukraina peab laiendama oma kaugmaarelvade võimekust

Ukraina peamine ülesanne sõja praeguses etapis on laiendada oma kaugmaarelvade ründevõimest vaenlase territooriumil, teatas president Volodõmõr Zelenski kolmapäeval oma igaõhtuses videopöördumises.

Ukraina riigipea hinnangul on potentsiaal selleks olemas ning USA süsteemid nagu Patriot ja Tomahawk võivad aidata panna aluse püsivale rahule.

"Pidasin täna staabi koosoleku. Päevakorras oli mitu teemat, kuid kõige olulisemad olid nii-öelda süvarünnakud ehk meie kaugmaavõimet. Need on asjad, mis tõeliselt mõjutavad Venemaa sõjapotentsiaali ja seda märgatavalt vähendavad," rääkis riigipea.

"Täna olid meil staabi koosolekul nii meie vastavate relvade tootjad ja ka need, kes neid relvi kasutavad ehk relvajõud, eriteenistused ja luure. Peamine ülesanne on laiendada meie Ukraina kaugmaarelvade võimekust. Meil on selleks suutlikkus ja kõigi osapoolte ühine arutelu sellel teemal on väga kasulik," jätkas president.

"Oleme ka juba ette valmistanud oma osa kodutööst enne kohtumist USA presidendi Donald Trumpiga – nii sõjalise kui ka majandusliku komponendi. Iga pisiasi ja üldse kõik on valmis," ütles Zelenski.

Riigipea rõhutas, et tema eelseisva kohtumise päevakord Trumpiga on väga sisukas ja võib tõeliselt aidata sõda lõpule lähemale tuua.

"Just Ühendriikidel on vajaminev ülemaailmne mõjujõud," sõnas Zelenski.

USA president Donald Trump ei vastanud teisipäeval otse, kas annaks Ukrainale Zelenski soovitud Tomahawk raketid.

"Zelenski tahab Tomahawke ja Ühendriikidel on neid rakette suur varu. Kas teil on neid rakette Argentinas vaja?" naljatas Valge Maja juht Valges Majas toimunud pressikonverentsil.

Trump: India lubas lõpetada Vene nafta ostmise

USA president Donald Trump väitis kolmapäeval, et India peaminister Narendra Modi lubas lõpetada Venemaa nafta ostmise.

"Ta kinnitas mulle, et Venemaalt naftat ei osteta," ütles Trump ajakirjanikele pressikonverentsil.

"Teate, seda ei saa päris kohe lõpetada. See on protsess, aga see protsess saab varsti läbi," seletas USA riigipea.

India ei ole Trumpi väiteid koheselt kinnitanud. Modi on varem kaitsnud naftaostmist Venemaalt, mis on India ajalooline kaubanduspartner ja seda vaatamata Moskva sõjalisele sissetungile Ukrainasse.

Modi on siiski näidanud soovi Trumpiga suhteid parandada, kui kohtus laupäeval uue USA suursaadiku ja Trumpi lähedase poliitilise abiga Sergio Goriga ja seda vaid tunde pärast tema saabumist New Delhisse.

Gor ütles pärast kohtumist, et Trumpi administratsioon väärtustab suhteid Indiaga ja on optimistlik, kui viitas telefonikõnele Trumpi ja Modi vahel.

Trump tervitas kolmapäeval oma Valge Maja pressikonverentsil tehtud märkustes suhteid Modiga.

"Modi on suurepärane mees. Ta armastab Trumpi," naljatas USA president. "Olen Indiat aastaid jälginud. See on uskumatu riik ja igal aastal oli seal uus juht," jätkas Trump. "Minu sõber on seal siiski nüüd juba pikka aega olnud," lisas USA president.

Trump tõstis augustis India ekspordile Ameerika Ühendriikidesse kehtestatud tolle 50 protsendini ja Trumpi abid süüdistasid Indiat Venemaa sõjale kaasaaitamises.