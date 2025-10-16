Otse kell 10: arutelu riigikogus - miks toit on kallis?

Arutelul teevad ettekande toidukaupadele kehtiva käibemaksumäära vähendamise rahvaalgatuse algataja Jana Guzanova, majandusteadlane Heido Vitsur ja Keskerakonna fraktsiooni esimees Lauri Laats.

"Juba pikemat aega mõjutab hinnatõusu enim toidu kallinemine. Näiteks võrreldes eelmise aasta septembriga maksab toit poes 7,7 protsenti rohkem. Inflatsioon kasv ja importtoidu pealtung ei näita vaibumise märke, kuid valitsusse kuuluvad Reformierakond ja Eesti 200 ei ole olukorra parandamiseks midagi ette võtnud," selgitas Laats küsimusepüstitust.

Keskerakonna saadik avaldas lootust, et parlamendis peetav laiapõhjaline arutelu aitab praegusel koalitsioonil olukorra tõsidusest ehk paremini aru saada.