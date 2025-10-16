X!

WSJ: energianäljas USA tehnoloogiafirmad rajavad elektrijaamu

Texasesse rajatav andmekeskus
Texasesse rajatav andmekeskus Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Shelby Tauber
Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et USA firmad üritavad võita tehisintellekti võidujooksu ning riiki kerkib üha rohkem andmekeskuseid. Uued rajatised vajavad palju energiat ning seetõttu ehitavad tehnoloogiafirmad juurde elektrijaamu.

The Wall Street Journal toob välja, et tehnoloogiafirmad ei kavatse oodata, kuni USA elektrivõrk jõuab nende nõudluse kasvule järele. 

USA ärimehed käivitasid hiljuti uue tehisintellekti arendamisega seotud projekti, mis kannab nime Stargate. Selle raames ehitatakse Texase osariiki uusi andmekeskuseid, projekti koguinvesteering võib küündida lausa 500 miljardi dollarini. 

Seetõttu rajatakse nüüd Texase lääneossa ka maagaasil töötavat elektrijaama. Energiaallikate arendamisega tegeleb ka multimiljardär Elon Muskile kuuluv xAI. 

Leht toob välja, et enamik tehnoloogiahiiglasi vahetaks hea meelega isehangitud energia USA elektrivõrgu vastu. Viimane aga ei suuda tehisintellekti buumiga sammu pidada.

Konsultatsioonifirma ICF andmetel peaks USA igal aastal lisama ligi 80 gigavatti uut elektritootmisvõimsust, et pidada sammu tehnoloogiasektori nõudmistega. Praegu tuleb aga 65 gigavatti. 

Andmekeskused tarbisid veel enne 2020. aastat vähem kui kaks protsenti USA elektrist. 2028. aastal võib see osakaal kasvada aga kuni 12 protsendini. 

President Donald Trump kuulutas juba jaanuaris välja riikliku energiahädaolukorra, osaliselt just selleks, et USA suudaks tehisintellekti võidujooksus Hiina seljatada. Ta on andnud välja ka terve rea täidesaatvaid korraldusi, mille eesmärk on kiirendada andmekeskuste rajamist.

Rahvusvahelise Energiaagentuuri (IEA) andmetel investeerib Hiina sel aastal  elektrijaamadesse, salvestusse ja võrku kaks korda rohkem kui USA. Enamik USA andmekeskuste arendajaid nimetavad samuti oma peamiseks murekohaks juurdepääsu elektrivõrgule. 

"Kui võrgus pole voolu ja teil on vaja genereerida arvutusvõimsust, millised on teie alternatiivid?" küsis investeerimisfirma Primary Digital Infrastructure juht Bill Stein. Ta eeldab, et USA elektrienergia puudujääk kestab umbes kolm kuni viis aastat. 

Paljud arendajad kavatsevad kasutada kohapealset elektrit paar aastat, kuni võrgutaristu jõuab järele. Mõned plaanivad võrgust loobuda, teised kavatsevad kasutada nii võrku kui kohapealset elektrit. 

"Lõppkokkuvõttes soovib enamik kliente liituda võrguga. See pakub koos oma elektrijaamadega usaldusväärsust ja mitmekesisust," ütles andmekeskuste arendaja Andy Power.  

See aga võtab aega, sest suurte elektrijaamade rajamine ja võrgutaristu laiendamine kestab aastaid. Projektid seisavad silmitsi ka bürokraatia, tööjõupuuduse ja kasvavate kuludega. 

Hinnad hakkasid kiiresti kasvama juba pandeemiast tingitud tarnehäirete tõttu,  Trumpi kehtestatud tollid terase- ja alumiiniumiimpordile suurendavad nüüd kulutusi veelgi.

Andmekeskused otsivad aga kõikjalt energiat ja pöörasid pilgu maagaasi poole. 

Näiteks Lääne-Texases asuv Stargate'i rajatis kasutab võrguenergia täiendamiseks ka maagaasi. Rajatis asub Permi basseini (Texase ja New Mexico osariigis asuv suur naftaväli – toim) lähedal. 

Ka Oklahoma osariigi kuberner püüab andmekeskuste arendajaid meelitada odava energiaga. Tema osariik pakub oma rikkalikke maagaasivarusid neile ettevõtetele, millel on rahalisi vahendeid elektrijaama ehitamiseks. Osariigi seadusandjad võtsid aasta alguses vastu ka eelnõu, mis lubab firmadel elektrit toota. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ

